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CloudLinux 提供專門的作業系統，旨在提高基於 Linux 的 Web 託管環境的安全性、穩定性和效能。它包括 CloudLinux OS Shared 等產品，該產品隔離共享伺服器上的每個租戶以增強安全性和資源分配，以及 CloudLinux OS Solo 等專為單一用戶帳戶量身定制的產品。 CloudLinux 還提供了自動 WordPress 優化的工具以及對 CentOS 的擴展生命週期支援。

網站： cloudlinux.com

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