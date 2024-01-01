在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「CloudLinux」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

CloudLinux 提供專門的作業系統，旨在提高基於 Linux 的 Web 託管環境的安全性、穩定性和效能。它包括 CloudLinux OS Shared 等產品，該產品隔離共享伺服器上的每個租戶以增強安全性和資源分配，以及 CloudLinux OS Solo 等專為單一用戶帳戶量身定制的產品。 CloudLinux 還提供了自動 WordPress 優化的工具以及對 CentOS 的擴展生命週期支援。

網站： cloudlinux.com

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