替代項 - CloudJiffy
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。Repl.it 允許用戶使用瀏覽器編寫程式碼並建立應用程式和網站。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。Netlify 客戶包括Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、Nike、思科、Atlassian、LiveChat、聯合利華、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pel...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端開發人員體驗和最高最終使用者效能的 Web 專案。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一個支援多種程式語言的雲端平台即服務 (PaaS)。 Heroku 是最早的雲端平台之一，自 2007 年 6 月開始開發，當時僅支援 Ruby 程式語言，但現在支援 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被認為是多語言平台，因為它具有供開發人員在大多數語言中以類似方式建置、運行和擴展應用程式的功能。 Heroku 於 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 億美元收購。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 透過在瀏覽器中提供由 VS Code 提供支援的預先建置協作開發環境來簡化開發人員工作流程。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在雲端中託管、運行和編碼 Python！ 免費開始使用。我們的基本計劃可讓您存取已安裝完整 Python 環境的電腦。您可以直接從瀏覽器開發和託管您的網站或任何其他程式碼，而無需安裝軟體或管理您自己的伺服器。
Glitch
glitch.com
簡單、強大、免費的工具可用於建立和使用數百萬個應用程式。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在雲端中建置、保護和運行網站和應用程式所需的唯一網站寄存控制面板！取得 Plesk 託管平台！
Render
render.com
Render 是一個統一的雲，可透過免費的 SSL、全球 CDN、專用網路和 Git 自動部署來建置和運行您的所有應用程式和網站。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最簡單的無伺服器平台開闢新天地。 Catalyst 是一個高度可擴展的無伺服器平台，可讓開發人員建置和部署世界級的解決方案，而無需管理伺服器。
IBM Cloud
ibm.com
IBM雲端運算是資訊科技公司IBM提供的一套商業雲端運算服務。 使用 190 多種獨特服務立即開始建造。
Kinsta
kinsta.com
登入 MyKinsta 儀表板並管理在 Kinsta 上託管的 WordPress 網站。
Exotel
exotel.com
最可靠的雲端通訊公司，提供一流的語音、訊息和用戶驗證 API。解決方案包括號碼封鎖、IVRS、雲端 PBX、虛擬電話號碼、呼叫軟體、簡訊和呼叫自動化。受到全球 2500 多家企業的信賴。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一家總部位於加州舊金山的私人平台即服務公司，專注於 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 部署和管理。
Northflank
northflank.com
全面的開發人員平台，可透過強大的 UI、API 和 CLI 建置和擴展微服務、作業和託管資料庫。
Koyeb
koyeb.com
一個平台，您的一切服務。 Koyeb 統一平台可讓您結合您喜歡的語言、框架和技術。借助流行語言的本機支援和內建 Docker 容器部署，可以部署任何應用程式。透過易於使用且可擴展的無伺服器平台運行低延遲、響應迅速的 Web 服務和事件驅動功能。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud：TimescaleDB 和 PostgreSQL 的強大功能和可靠性，部署在您選擇的雲端供應商中，可以更好地控制資料的儲存位置。
Modal
modal.com
Modal 為資料工程師和資料科學家建立更好的基礎架構。
Back4App
back4app.com
在雲端儲存和查詢關係資料。透過可擴展的開源後端，使其可透過 GraphQL 和 REST 進行存取。
Stormkit
stormkit.io
全端 Javascript 應用程式。部署到雲端。 在幾分鐘內輕鬆啟動您的全端 JavaScript 應用程序，並將您的注意力轉移到最重要的事情上，即您的應用程式本身。利用我們強大的工具套件來增強您的開發流程。
Hatch
usehatchapp.com
提高您的回覆率，增加您的收入。 事實證明，Hatch 平台可以透過一個簡單的概念來增加收入：與潛在客戶、潛在客戶和現有客戶進行更有效和高效的溝通。
mogenius
mogenius.com
解鎖開發者自助服務 幾分鐘內了解 Kubernetes。 mogenius 是一個內部開發人員平台，可以抽象化雲端原生的複雜性並 為開發人員提供了一個直覺的自助服務門戶，用於在 Kubernetes 上部署和管理他們的程式碼。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
紅帽®雲端服務幫助團隊專注於對他們來說最重要的工作——應用程式的快速開發、部署和演進——同時值得信賴的專家管理基礎設施。 在紅帽混合雲控制台中存取雲端產品——實現業務現代化、降低成本和更自由地建構的關鍵。
Dagster
dagster.io
從拉取請求到生產。毫不費力。 此企業編排平台將開發人員體驗放在首位，具有完全無伺服器或混合部署、本機分支和開箱即用的 CI/CD。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud 透過提供應用程式永續解決方案，幫助公司和 IT 專業人員更快實現軟體交付、減少反饋循環、專注於核心價值並不再擔心託管基礎設施。
Ori
ori.co
經濟地大規模訓練和推理人工智慧。即用即付、按需 GPU 執行個體。在雲端預留數千個專用 GPU 容器。 NVIDIA® H100 和 A100 張量核心 GPU。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、...