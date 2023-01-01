一種用於大規模儲存、調整大小、最佳化和交付影像的 API。 Cloudflare Images 提供了一種簡單的端到端解決方案，可經濟高效地建置和維護您的映像基礎架構。使用一種統一的產品大規模儲存、調整影像大小和最佳化影像。

網站： cloudflare.com

免責聲明：WebCatalog 與 Cloudflare Images 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。