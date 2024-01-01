Cloozo 是一個平台，可讓使用者為其網站輕鬆建立和自訂由 ChatGPT 驅動的聊天機器人。 Cloozo 的一些主要功能包括： * 智慧聊天機器人：使用者可以建立可以瀏覽網路或使用自訂資料集與網站訪客交談的聊天機器人。 * 由您的知識庫提供支援：可以使用使用者自己的網站或一組文件中的資訊來訓練聊天機器人，使它們能夠講企業語言。 * 超越客製化：Cloozo 提供多種視覺選項，使每個聊天機器人在視覺上截然不同並與其特定身份保持一致。 * 專為機構打造：Cloozo 專為中小型企業以及希望為其客戶提供聊天機器人服務的機構而設計。 * 單獨的 OpenAI 金鑰：每個聊天機器人都可以擁有自己的 OpenAI 和 Pinecone 金鑰，從而實現最佳速度、效能和安全性。 * 貨幣化機會：Cloozo 讓代理商能夠透過向客戶銷售客製化聊天機器人來獲得更高的利潤。

目錄 : Utilities 聊天機器人軟體

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