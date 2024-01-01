clonemyvoice.io 是一個基於人工智慧的平台，專門從提供的來源材料中產生準確的音訊配音。該工具旨在處理各種應用程式的長格式內容，包括播客、簡報和社交媒體。 用戶提供要模仿的聲音的音頻樣本以及要說出的文本，系統處理這些數據以創建畫外音。該工具支援任何語言，並提供生成的帶有各種口音的語音。 clonemyvoice.io 聲稱能夠準確捕捉其所傳遞的原始聲音的語氣、音高和本質。處理後的最終音訊檔案可以下載。 根據披露的隱私權政策，用戶資料在現場處理，不與第三方共享，並在 14 天後完全刪除。除了音頻演示和社交媒體內容的畫外音之外，它的功能還擴展到製作播客劇集和完整的有聲讀物。 用戶評價強調了該平台易於使用的介面以及令人印象深刻的語音克隆細節和準確性。

網站： clonemyvoice.io

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