替代項 - Clockwise
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。該公司總部位於美國紐約市。
Calendly
calendly.com
使用 Calendly 超級簡單的線上預約安排軟體找到完美的會議時間，告別電話和電子郵件標籤。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免費的習慣和生產力應用程序，可將您的現實生活視為遊戲。 Habitica 可以幫助您實現健康快樂的目標。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基於雲端的預約安排軟體解決方案，使企業主能夠在線上管理他們的預約。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling 讓使用者可以透過提供自己可用時間的即時視圖來自動預約。它能夠根據用戶的時區自動同步日曆，並可以定期向用戶發送有關其約會安排的警報和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可自訂的受理表格、嵌入式日曆、第三方應用程式日曆同步和研討會的小組日程安排。 Acuity Scheduling 適用於服務型企業，例如培訓和輔導中心、輔導和諮詢、攝影和視訊製作公司、健身工作室、沙龍和水療中心...
Calendar
calendar.com
行事曆利用機器學習的力量，為會議的時間、地點和方式提供智慧建議。
Doodle
doodle.com
Doodle 是安排與客戶、同事或朋友會面的最簡單方式。使用我們用戶友好的日曆工具找到舉行一對一會議和團隊會議的最佳時間。今天就開始吧！
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Zoho Bookings
zoho.com
線上排程可提供最佳諮詢。 Zoho Bookings 會同步您的行事曆，同時讓客戶自行安排預約並付費。我們的用戶介面會根據您的行業自動定制，這意味著您有賓至如歸的感覺。向智能調度問好！
Mem
mem.ai
捕獲和連接資訊的最快方式。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虛擬共享辦公室可協助您完成工作。立即建立一個免費帳戶。
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新世代知識管理與協作平台 以雲端筆記為載體，配合線上文件、知識庫、資料夾等多形態功能，為個人和團隊提供數位資訊管理與協同的一站式工作中心。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Read
read.ai
借助人工智慧，透過自動會議摘要、視訊亮點和建議，使會議更加有效和高效。
Unito
unito.io
將您已經使用的工具與深度雙向整合連接起來，並優化 Asana、Jira、Trello、Google Sheets 等的工作流程。
Qualified
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合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
SimplyBook.me
simplybook.me
適用於所有服務業的線上預訂系統。只需定義您的服務和供應商，顯示其可用性，您就會有新舊客戶 24/7 進行預訂。
Sembly
sembly.ai
Sembly 記錄、轉錄並產生具有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪稱最聰明的AI團隊助理！