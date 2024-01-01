Clip.fm 是一款專為播客設計的人工智慧工具，可為 YouTube Shorts、Instagram Reels 和 TikTok 等社群媒體平台產生短影片片段。 該平台幫助播客減少編輯時間，並且只需支付聘請專業影片編輯費用的一小部分。 Clip.fm 自動轉錄使用者提供的內容並找到要剪輯的最佳部分。 這些剪輯針對短片平台進行了最佳化，並根據使用者的內容進行了客製化。該平台結合使用人工智慧模型和啟發式方法來尋找適合剪輯的使用者內容部分。 Clip.fm 提供各種匯出選項，其功能使用戶能夠自訂剪輯的外觀和感覺、覆蓋字幕、選擇字體和顏色、社交媒體大小以及調整剪輯方向以適合其內容。 入門計劃允許每月播放最多 10 小時的內容，生成的剪輯通常在 50-100 個之間。當使用者處於控制狀態時，人工智慧會隨著時間的推移進行學習，並且可以對剪輯的開始和結束時間戳進行調整。 此外，clip.fm 計劃在 2023 年第一季推出聯盟計劃，該公司支援英語內容，並計劃添加更多語言支援。

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