替代項 - Clientify
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用於營運 MSP 業務的專業服務自動化 (PSA) 軟體。 利用經過驗證的 PSA 解決方案簡化您的營運。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私人電腦技術公司，總部位於加州舊金山。
vcita
vcita.com
使用小型企業的一體化業務管理應用程式推動更多業務並提供優質服務 |
Drip
drip.com
透過 Drip 打造個人化的客戶體驗、增加收入，並將您的行銷策略提升到新的水平。
Ontraport
ontraport.com
使用 Ontraport 自動化、連接和優化您的行銷 — Ontraport 是一款旨在開啟您的業務的 CRM 和行銷平台。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Mautic
mautic.org
莫蒂克社區 支援世界上最大的開源行銷自動化項目
Simplero
simplero.com
您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
Kizen
kizen.com
Kizen 透過智慧自動化和強大的人工智慧連接所有數據，為任何規模的銷售、行銷和服務團隊提供優勢。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Activepieces
activepieces.com
開源、免費、自架式的無程式碼業務自動化工具。 Zapier 的開源替代品。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 讓行銷人員可以輕鬆建立登陸頁面和競賽、追蹤銷售線索、發送電子郵件等。
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE 透過銷售和行銷軟體幫助企業發展。我們是 CRM、電子郵件行銷和行銷自動化的一體化解決方案 - 專為您的工作方式而建立。透過我們易於使用的 SaaS 平台吸引客戶並增加收入。
User.com
user.com
User.com 是一款先進的行銷和銷售自動化軟體。我們幫助公司簡化內部流程並更快地發展業務。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。透過 VBOUT，您可以： - 從一處管理您的所有社交媒體。 - 透過創建和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 - 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 - 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 - 培育從點擊到關閉的銷售線索 - 甚至更多。 - 輕鬆成長和維護您的受眾群體清單。 - 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動...
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Springbot
springbot.com
電子郵件行銷。付費廣告。一起在一個平台上。 Springbot 讓不斷發展的電子商務企業能夠在單一平台上管理其電子郵件行銷和付費廣告。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
Sugar Market
salesfusion.com
SugarCRM（以前稱為 Salesfusion）的 Sugar Market 是一個專為您打造的行銷自動化平台 請求示範！
Vero
getvero.com
適用於現代資料堆疊的行銷軟體。 改變遊戲規則的多通路訊息工具可協助行銷和產品團隊與客戶無縫溝通。
Encharge
encharge.io
行為電子郵件滿足行銷自動化。 根據人們在您網站上的行為發送電子郵件，並在整個用戶旅程中自動化您的行銷流程。第一個針對新創公司和數位企業的行銷自動化平台，可與您使用的應用程式整合。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 將銷售、行銷和服務結合在強大的 CRM 中，幫助中小型企業贏得銷售並吸引客戶。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Kartra
home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Plumb5
plumb5.com
透過網路、行動裝置、電子郵件和簡訊進行全通路行銷活動。輕鬆使用推播通知和應用程式內訊息傳遞。 Plumb5 是一個即時客戶參與平台，可協助行銷人員透過智慧行銷策略保持用戶參與度並贏回用戶。人工智慧賦能行銷自動化
Maropost
maropost.com
電子郵件行銷、簡訊、行動、旅程和電子商務 - 所有工具都可以擴展和簡化您與客戶的聯繫、行銷和銷售方式！
Leadfox
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Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶參與的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Z...
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
SuperOffice
superoffice.com
SuperOffice 是一種基於雲端的 CRM 解決方案，旨在幫助您與客戶建立牢固的業務關係並將其轉化為收入。