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使用 Cliengo，同樣的投資，更好的結果！透過 Cliengo 在 Web、WhatsApp 和社交網路管道上自動進行對話，節省時間並增加銷售。 對 Cliengo 有何期待？ * 在所有聯絡管道中使用決策樹的聊天機器人：Web、WhatsApp、Facebook、Instagram。 * 對我們平台上的每個聯絡人進行標記和評級。 * 根據聯絡人類型自動指派給代理商。 * 透過傳出 WhatsApp 訊息重新啟用和追蹤候選人。 * 透過您最優質的聯絡人產生類似的受眾。 設計最適合您公司的會話聊天機器人： 從簡單的會話樹到最高級的會話樹。將 Cliengo 添加到您的行銷和銷售策略中，以將所有管道自動化並集中在一個地方。 Cliengo 平台將幫助您： * 擷取您的聯絡人資料。 * 個人資料聯絡人。 * 評價聯絡人。 * 優化行銷活動。 * 在 WhatsApp 上發送外發訊息。 * 提供即時支援。 和更多！
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聊天機器人軟體

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