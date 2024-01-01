替代項 - Clickatell
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 將客戶服務自動化，不錯過任何銷售或幫助客戶的機會。從頭開始建立自己的聊天機器人，無需任何技術技能！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Botmake
botmake.io
超級簡單、乾淨的對話式人工智慧聊天機器人建立工具，適合您的網站。您無需編碼即可輕鬆製作聊天機器人
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
BotStar
botstar.com
透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 BotStar！
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
Continually
continual.ly
為您的網站提供免費聊天機器人和即時聊天。拖放聊天機器人建構器，無需編碼技能。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客戶支援軟體和訊息傳遞平台。與更滿意的客戶進行更有意義的對話並更快地發展您的業務。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
Landbot
landbot.io
最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
SnatchBot
snatchbot.me
在我們的革命性平台上創建用於多通路訊息傳遞的智慧聊天機器人。 SnatchBot 消除了複雜性，並幫助您為客戶建立最佳的聊天機器人體驗。我們提供強大的管理功能和企業級安全性，以遵守法規要求。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
Userlike
userlike.com
將即時聊天變成長期客戶。 即時聊天軟體可讓您與客戶保持密切聯繫。在您的網站上開始對話，透過訊息應用程式保持聯繫。
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sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Comm10
comm100.com
Comm100 Free 是一個屢獲殊榮的客戶互動平台，可透過數位管道（包括即時聊天、音訊和視訊聊天、電子郵件、簡訊、Facebook、WhatsApp for Business 等）快速輕鬆地與客戶聯繫。非常適合小型企業。
WotNot
wotnot.io
立即自動與您目前和未來的客戶互動！建造機器人很容易，但獲得期望的結果卻很難。這就是 WotNot 介入的地方，為您提供客製化服務。我們透過我們的無程式碼聊天機器人平台建立了合格潛在客戶的管道，自動化您的支持，而無需增加人員數量。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
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cogram.com
為您的團隊配備一位聰明的同事，讓您的工作效率加倍。 Cogram 使用 AI 在虛擬會議中記筆記、追蹤行動項目並自動執行下游任務，同時保持資料的隱私和安全性。
EcoSend
gosquared.com
透過行銷自動化、即時聊天和即時分析來發展您的業務。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
類人一體的人工智慧行銷助手，可建立登陸頁面、宣傳影片、廣告、行銷文案、圖形、電子郵件、畫外音、部落格文章、藝術作品等
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理商或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是美國企業客戶服務對話式人工智慧解決方案。它由 Genesis Media LLC 聯合創始人 Richard Smullen 於 2015 年 4 月創立。 Pypestream 在紐約和舊金山設有辦事處。它因其旨在連接企業與消費者的 Pypestream 訊息平台而廣受歡迎。每個公司帳戶都包含用於各種類型通訊的“Pype”和“Streams”。該應用程式使用人工智慧和機器學習來實現客戶服務自動化。
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo 是顧問和小型企業的全套行銷自動化和 CRM 選項。我們透過全通路和社群媒體推廣將「關係」重新融入 CRM 中。文字、視訊、通話、電子郵件、社交 - 這一切都可以在 Bonzo 中完成。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售外展自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件外展活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。