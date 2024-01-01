替代項 - Clemta

Compliable

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我們的平台幫助合法的美國體育博彩公司、供應商和 iGaming 公司快速管理其員工的遊戲許可證，並有效率地在多個州申請新許可證。員工無需花費數週時間為每個司法管轄區填寫不同的表格。相反，他們只需輸入一次關鍵訊息，Compliable 就會聰明地重複使用該訊息，並在多​​個州的表格中自動填充該訊息，每次都會生成無錯誤的應用程式。 Compliable 將應用程式準備時間從幾週縮短到幾天，並大幅降低合規團隊的工作量，有助於確保您的公司能夠快速且有效率地進入新市場。