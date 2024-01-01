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Classicquiz.com 是一個用於建立和玩互動測驗的線上平台。使用者可以設計各種問題類型的測驗，包括多項選擇、對/錯、開放式、圖像標籤等。透過人工智慧問題產生器，使用者可以根據使用者提供的文字自動建立問題。 特徵： * 測驗創建：使用不同的問題類型、圖像和影片建立測驗。 * 即時遊戲：組織即時測驗，參與者同時回答，追蹤個人和小組的表現。 * 客製化：設定主題、時間限制、評分規則和問題隨機化，實現個人化。 * 輔助功能：參與者使用 QR 碼或智慧型手機或平板電腦上的唯一代碼參加測驗。 * 數據分析：查看詳細結果、確定需要改進的領域並追蹤個人進度。

網站： classicquiz.com

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