ClasseViva
web.spaggiari.eu
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「ClasseViva」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
ClasseViva 誕生於 Spaggiari 集團在學校領域的長期經驗。在與學校合作的 80 年中，帕爾馬集團成功地了解了他們的需求，並開發了能夠在世界各地吸引的所有領域之間產生協同效應的先進項目。
網站： web.spaggiari.eu
免責聲明：WebCatalog 與 ClasseViva 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Fatture in Cloud
secure.fattureincloud.it
Brainlead
app.brainlead.it
Trenitalia
trenitalia.com
Simulatore Click Day
app.simulatoreclickday.it
Unobravo
app.unobravo.com
CVing
recruiters.cving.com
Dissapore
dissapore.com
B.Console
app.bconsole.com
Il Post
ilpost.it
PagineGialle
paginegialle.it
Il Sole 24 ORE
ilsole24ore.com
Subito
subito.it