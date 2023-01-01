ClasseViva 誕生於 Spaggiari 集團在學校領域的長期經驗。在與學校合作的 80 年中，帕爾馬集團成功地了解了他們的需求，並開發了能夠在世界各地吸引的所有領域之間產生協同效應的先進項目。

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