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ClasseViva 誕生於 Spaggiari 集團在學校領域的長期經驗。在與學校合作的 80 年中，帕爾馬集團成功地了解了他們的需求，並開發了能夠在世界各地吸引的所有領域之間產生協同效應的先進項目。

網站： web.spaggiari.eu

免責聲明：WebCatalog 與 ClasseViva 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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