替代項 - Claap
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用於自由格式資訊收集和多用戶協作的筆記程式。它收集用戶的筆記、繪圖、螢幕剪輯和音訊評論。可透過 Internet 或網路與其他 OneNote 使用者分享筆記。 在此之前，在 2019 版之前，OneNote 主要作為 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 現在透過 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的應用程式商店將 OneNote 版本作為免費的獨立應用程式進行分發。微軟也提供了基於 Web 的 OneNote 版本，作為 OneDrive 和 Office for web 的一部分；...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款專為記筆記、組織、任務管理和存檔而設計的應用程式。它是由總部位於加州雷德伍德城的 Evernote Corporation 開發。該應用程式允許用戶創建筆記，筆記可以是文字、繪圖、照片或保存的網頁內容。筆記儲存在筆記本中，可以標記、註釋、編輯、搜尋、提供附件和匯出。 Evernote 是跨平台的，適用於 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免費使用，但有每月使用限制，並提供擴展或解除限制的付費計劃。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Notebook
zoho.com
跨裝置最漂亮的筆記應用程式。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一個易於使用的工具，可將您的想法和項目組織到視覺板中。添加註釋、圖像、連結和文件，直觀地組織它們並與您的團隊共享。
Loom
loom.com
錄製和分享螢幕、相機或兩者的視訊訊息。比輸入電子郵件或現場會議更快。可在 Mac、Windows、Chrome、iOS 和 Android 上免費使用。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款線上 DIY (#DIY) 動畫影片製作工具，為每個人帶來工作室品質的簡報。動畫視頻，做得對！
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes 是一款私人筆記應用程序，具有無與倫比的簡單性、端對端加密、強大的擴展和開源應用程式。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 讓播客和媒體公司可以輕鬆地以錄音室品質錄製遠端訪談。最終結果？ 4k 視訊和 WAV 音訊內容。
RemNote
remnote.com
用於思考和學習的一體化工具。當然，它是一個記筆記工具。但還有抽認卡、PDF、反向連結等 - 幫助您學習、保持條理和思考。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支援 Markdown 的筆記應用程式。除了跨平台應用程式外，它還可以透過大多數網頁瀏覽器存取。Simplenote 有一個外部可存取的 API，允許編寫其他用戶端：macOS 儀表板小工具 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客戶端；在其他人中。此外，macOS 程式 Notational Velocity 和 Windows 實用程式 ResophNotes 也可以與 Simplenote 同步。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智慧語音產生器從文字到語音。 支援人工智慧，真實的人們的聲音。 在幾分鐘內製作工作室品質的配音。使用 Murf 逼真的 AI 聲音進行播客、影片和所有專業演示。
FuseBase
nimbusweb.me
將來自多個來源的資訊混亂轉變為井然有序的工作場所。讓您或您的團隊能夠透過更少的迭代和更少的會議更快地完成工作。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Craft
craft.do
Craft 是專為數位設備而設計的，它帶回了寫作的樂趣。 Craft 是一個用於創建精美文件和筆記並分享您的想法的工具。您在 Craft 中創建的所有內容都可以一鍵共享。 Craft 支援內聯降價、反向連結、程式碼片段、圖像、影片、附加 PDF 檔案和豐富的連結預覽。
GoodNotes
goodnotes.com
使用世界上最受歡迎的數位紙記下、塑造並分享您的想法。您的前三本筆記本是免費的。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Scrintal
scrintal.com
就像米羅和黑曜石生了孩子一樣。使用 Zettelkasten 方法組織和連接您的原子筆記。在一處查看您的所有想法並輕鬆分享。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo 是一款受歡迎且功能強大的線上生產力工具。管理您的待辦事項清單、做筆記、追蹤習慣並將想法整理成大綱和清單。
Descript
descript.com
使用 Descript 錄製、轉錄、編輯、混音、協作和掌握您的音訊和視訊。免費下載→。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。