替代項 - Civis Analytics
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如閃電 - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家由人工智慧（AI）和機器學習公司，成立於2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.資助的後期成長創投基金CapitalG作為投資者加入Dataiku，並宣布獲得獨角獸地位，估值14億美元。 Dataiku 目前在紐約、巴黎、倫敦、慕尼黑、雪梨、新加坡和杜拜設有辦事處，在全球擁有 500 多名員工。
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
mindsdb
mindsdb.com
資料庫中的 NLP。 只需幾行 SQL 即可將 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的強大功能應用於資料庫中的文字數據
Akkio
akkio.com
分析師的預測人工智慧。 透過快速洞察和輕鬆預測，為您的營運帶來競爭優勢。無需編碼。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人們創建資料科學專案的地方。使用 DAGsHub 發現、複製並為您喜愛的資料科學專案做出貢獻。
RunLve
web.runlve.com
Runlve sits at the center of the AI revolution. Runlve provides data science tools, MLOps, and data & model management to empower our customers and community with AI capabilities to propel their projects forward.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Qlik
qlik.com
Qlik® 可協助您使用資料解決問題、實現新目標並滿足關鍵業務需求。一切都從這裡開始。與支援您的人工智慧策略的數據整合和分析解決方案行業領導者合作。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
Pecan
pecan.ai
Pecan 的預測分析軟體專為產生影響而設計。在幾天內獲得準確、可行的預測並釋放 AutoML 的力量。
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® is a unified Data Automation and Decision Intelligence Platform that integrates data from multiple sources to deliver intelligent information and timely insights that, in turn, provide businesses with the clarity they need for making mission-critical decisions. The 4 pillars of Infoveave...
HIRO
hiro.so
Hiro builds developer tools that bring Web3 to Bitcoin. Hiro’s suite of tools unlocks the full potential of Bitcoin through smart contracts, digital assets, and decentralized applications.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty is now a part of CloudFactory, a global leader in human-in-the-loop AI solutions that accelerate the AI lifecycle. No more sacrificing quality for efficiency. Learn more about Accelerated Annotation, a new Vision AI product that combines CloudFactory’s best-in-class workforce with industry-l...
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (an OVHcloud company) is the first end-to-end, multi-cloud platform to build, deploy and scale production-grade data applications and algorithms. We unify Data Engineering, Data Science and Business Intelligence into an automated, integrated environment to achieve faster time-to-value with ...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory’s Simple UI experience makes it possible for anyone to use Data Science to Explore data quickly, Discover deeper insights, and Communicate effectively.
evoML
evoml.ai
evoML empowers data scientists, engineers and business leaders to accelerate the delivery of efficient ML models from months to weeks and improve ML code efficiency for faster running speed and higher profitability.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® software, a business unit of Cloud Software Group, provides powerful, self-service analytics for data-intensive businesses. Spotfire goes beyond basic rearview dashboards to offer a single visual analytics platform for data exploration and real-time decisions. Backed by point and click no...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI helps businesses build, launch, and manage AI apps in minutes with our patented Practical AI platform - no data scientists, pre-existing data, or custom infrastructure required. Help your organization gain AI-driven efficiencies such as lowering ACH return rates, forecasting charge-offs, p...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics provides a revolutionary AI platform that makes it easy for you to leverage Data Science for your business without the barriers of resources and infrastructure. Businesses of all sizes, from startups to enterprises, can make use of the Qualetics platform to solve complex business problems ...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon is a software company providing innovative open source solutions for job scheduling, IT automation, acceleration and scalability, big data, distributed computing and application orchestration. Activeeon helps companies automate their businesses and accelerate their go-to-market to get comp...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
The PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (the Engine) is a Data Science and Machine Learning (ML) platform that empowers everyone, even novice users, to affordably build high-performance ML applications in minutes or hours, not weeks or months - no coding required. The easy-to-use connected toolchain ...
TeleSign
telesign.com
Telesign provides Continuous Trust™ to leading global enterprises by connecting, protecting, and defending their digital identities. Telesign verifies over five billion unique phone numbers a month, representing half of the world’s mobile users, and provides critical insight into the remaining billi...
Deci AI
deci.ai
Deci 透過使用 AI 建立更好的 AI，使深度學習能夠發揮其真正潛力。借助該公司的端到端深度學習加速平台，人工智慧開發人員可以為任何環境（包括雲端、邊緣或行動）建置、優化和部署更快、更準確的模型。 借助 Deci 的平台，開發人員可以在任何硬體上將深度學習模型推理效能提高 3 倍至 15 倍，同時仍保持準確性。這直接轉化為有限硬體上的新用例，大大縮短了開發週期，並將計算成本降低了高達 80%。 該平台由 Deci 的自動神經架構構建 (AutoNAC) 技術提供支持，這是一種演算法優化引擎，可最大限度地利用任何硬體。 AutoNAC 引擎包含一個神經架構搜尋(NAS) 元件，該元件可以...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一個無程式碼人工智慧平台，可協助資料科學家、領域專家和業務利害關係人無縫設計和部署人工智慧解決方案。 Decanter AI 透過直覺的介面為企業提供世界一流的機器學習技術，使企業能夠透過快速建置、測試和部署高度準確的機器學習模型，使用人工智慧驅動的方法解決業務挑戰。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球領先的礦機共享服務平台，為用戶提供全方位的加密貨幣挖礦和雲端託管解決方案。它是世界上第一個為最小的 1 TH 提供真正運算能力的平台。
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成為企業的人工智慧技術合作夥伴。 其產品AlgForce Copilot創建了「AIGC+Data Insight」解決方案。利用生成式AI和低程式碼引擎，輔助企業非技術人員使用自然語言查詢資料庫。 AlgForce Copilot作為所有非技術人員的24/7數據洞察AI“外腦”，旨在實現數據訪問民主化，賦能企業打造數據驅動的增長飛輪！
Accern
accern.com
Accern 是一家領先的 NLP 公司，致力於協助企業開發特定產業的解決方案。該公司提供專為多個行業量身定制的綜合 NLP 平台、模型、數據和聊天，加快了金融服務、政府等領域領先組織的價值實現時間。憑藉簡化的無程式碼工作流程，輔以預先建立的分類法、50,000 多個分類模型以及對數十億行公共資料的訪問，Accern 正在徹底改變全球員工隊伍的營運效率。 Accern 的卓越成就使其在 Gartner® 2023 年資料科學、機器學習和銀行業新興技術炒作週期™ 中獲得顯著地位，並被 Fast Company 認可為科技領域的下一個大事件之一。 Accern 受到 Capgemini、Un...
4Paradigm
en.4paradigm.com
第四範式是企業人工智慧的產業先驅和領導者，也是中國以平台為中心的決策人工智慧市場的最大參與者。公司提供端到端的企業級人工智慧解決方案，服務業包括但不限於金融、零售、製造、能源電力、電信、醫療等。 第四範式自成立以來就備受資本市場關注。股東包括紅杉中國、博裕資本、春華資本等明星金融投資機構；國家製造業轉型基金、國家開發銀行、國信等國有投資平台；以及各大國有銀行、思科、中國三峽等金融及TMT企業。能源電力產業戰略投資機構。 憑藉著深厚的技術累積和成熟的產品能力，第四範式： ——以平台為中心的人工智慧決策市場中國排名第一（資料來源：中洞諮詢） ——自2018年以來中國機器學習平台市佔率排名第一（...
Zerve
zerve.ai
數據科學和人工智慧開發環境，專為程式碼優先數據團隊而建置。將原型無縫轉換為軟體，準備好自行部署或移交給工程團隊進行部署。
UbiOps
ubiops.com
將您的本地分析腳本轉變為強大的數據驅動應用程式！ UbiOps 是一個易於使用的部署和服務層，適用於您的資料科學、人工智慧和機器學習程式碼。它將您的 Python 和 R 模型和腳本轉換為即時 Web 服務，讓您隨時隨地使用它們。從簡單的資料處理功能到複雜的機器學習 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以輕鬆地在您自己的應用程式、網站或資料/IT 基礎設施內運行它們。無需擔心安全性、可靠性或可擴展性。 UbiOps 顯著降低了開發成本，提高了資料科學團隊的生產力並縮短了上市時間。 UbiOps 可用作軟體即服務 (SaaS) 或安裝在您自己的（雲端）環境中。您可以從我們的 ...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra 是一個自助服務平台，供 ML 工程師根據原始事件資料定義即時管道。插入您的事件流，聲明您的轉換，並立即在線上和離線提供功能。無需重新實施—無需管理基礎設施 成長團隊使用 Sumatra 透過為每個用戶提供個人化體驗來優化轉換。 - 人工智慧驅動的受眾放大 - 漏斗每個階段的個人化 - 優化轉換速度比 A/B 測試快 3 倍
Sensetime
sensetime.com
致力於發展創新人工智慧技術，為經濟、社會和人類發展做出積極貢獻。
Qwak
qwak.com
Qwak 是一個完全託管、可訪問且可靠的 AI 平台，允許 AI 從業者轉換和存儲數據，構建、訓練和部署其 AI 應用程序，然後監控整個管道，所有這些都在一個平台中進行。 Qwak 的即用即付定價模式讓您可以輕鬆地大規模交付成果。
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI 是作為雲端原生、基於微服務的容器化解決方案建構的，並透過持續滾動更新支援 CI/CD。這確保了敏捷性、可擴展性和彈性。它基於最好和最新的技術而構建，並且可擴展以滿足 5G 和數位現實的期望。
Gurobi
gurobi.com
Gurobi 生產世界上最快、最強大的數學優化求解器– Gurobi Optimizer – 40 多個不同行業的領先全球公司使用它來快速解決複雜的現實問題並做出自動化決策，以優化其效率和盈利能力。 作為數學優化軟體的市場領導者，我們的目標不僅是提供最好的求解器，而且還提供最好的支援——以便公司能夠充分利用數學優化的力量（單獨或與機器等其他人工智慧技術相結合）學習）來推動最佳的業務決策和結果。 Gurobi 成立於 2008 年，業務遍及美國、歐洲和亞洲，在全球擁有超過 2,500 家客戶，其中包括 SAP。法國航空、Uber 和國家橄欖球聯盟 (NFL)。
Graphext
graphext.com
Graphext 是一種先進的分析解決方案，可協助企業根據數據做出更好的決策。我們捕獲他們的數據，豐富數據並提供強大的視覺化介面，以找到有關他們的客戶、市場和產品的可行見解。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家領先的企業人工智慧軟體供應商，致力於加速數位轉型。 C3 AI 學院提供學習體驗，使開發人員和資料科學家無論專業程度如何都能取得成功。這些課程向學生展示 C3 AI 應用平台的核心概念，並教導他們如何建立機器學習應用程式。簡短的高級主題課程讓學生更深入地研究這些主題並磨練特定技能。無論您需要如何使用 C3 AI 應用平台取得成功，我們都可以為您提供培訓支援。
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic 是 D2C 顧問集團的重要組成部分，處於保險科技和醫療保健數位創新的前沿。我們的平台透過自動化和數位化整個營運生命週期（包括銷售、入職、報價、承保、索賠處理和客戶服務）來徹底改變產業。 Artivatic 旨在滿足承運人、經紀人、經銷商、再保險公司、TPA 和醫療保健提供者的需求，在提供個人化解決方案的同時提高效率、透明度和風險管理。 我們的平台利用深度機器學習和專有演算法，提供無與倫比的分析、情報和決策能力。我們將傳統的一刀切模型轉變為敏捷的資料驅動系統。
Kortical
kortical.com
Kortical - 端到端 ML 平台 - 可編輯程式碼，專為資料科學家構建，幫助準備資料、構建 ML 模型、只需點擊幾下即可部署可擴展模型，並使用 ML Ops 功能對其進行管理。 Kortical 是不同的，因為它是用透明度和控制構建的，其中程式碼是可編輯的而不是隱藏在 UI 後面。一些獨特的工具包括，在建立模型之前建立新功能時對模型改進進行評分，將 NLP 的 DNN 的可解釋性重新轉換為文字和應用程式託管，以實現輕鬆可擴展的 ML 解決方案。 Kortical 是一個直覺、程式碼可選的平台，使用起來很有趣，因為它可以與您目前的工作流程配合使用，而不是將其隱藏在笨重的 Web 應用...
Trendskout
trendskout.com
釋放人工智慧和自動化機器學習的力量 Trendskout 消除了典型人工智慧實作中昂貴且耗時的專案方法。我們的人工智慧軟體可以立即改善您的業務，並提供直覺的使用者介面，使複雜的底層人工智慧演算法易於存取。只需選擇您所需的 AI 應用程式並選擇所需的參數。 Trendskout 將為您的業務案例產生最合適的人工智慧模型。對人工智慧和自動化機器學習計畫的大量前期投資已成為過去。
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智慧公司，提供平台、應用程式和服務，幫助企業利用人工智慧的潛力來增加收入、增加利潤和提高效率。 Peak 的雲端人工智慧平台提供了廣泛的功能集，使技術和商業團隊能夠在整個企業中大規模建置、部署和管理人工智慧應用程式。 它還具有現成的應用程式庫，適合 CPG、零售和製造等行業的各種用例。這些應用程式允許用戶快速應用人工智慧來實現商業目標，同時為他們提供隨著時間的推移擴展人工智慧使用所需的工具。
Datagran
datagran.io
一個簡單的工具，透過數據整合整個公司，包括專家和非專家。創建複雜的模型和分析，並基於它們進行共享和採取行動。
DataCanvas
datacanvas.com
北京澤雲科技有限公司（DataCanvas）成立於2013年，專注於自動化數據科學平台的持續開發和建設，專注於為數據科學家和人工智慧從業者提供整套開發平台，並提供全面的配套服務助力政府和企業智慧化升級轉型。 DataCanvas是一家中國公司自主研發的。 DataCanvas依賴國內外領先的資料科學平台，為政府、金融、航空、製造、交通、教育、房地產、網路等產業客戶提供即時、敏捷的AI能力建置。 透過DataCanvas平台，可以提供自動機器學習分析和即時運算能力，幫助業務分析師和資料科學家快速協作開發，實現自動模型創建、管理和應用支援。 以科技創新、人工智慧等前沿技術和解決方案為客戶業務創...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 專注於使用先進的人工智慧來自動執行複雜的資料輸入。 PaperEntry AI 是我們的無邊界人工智慧技術，可簡化海關及其他領域的複雜文件，包括商業發票、裝箱單、PGA 等。 PaperEntry AI 具有複雜的、可訓練的 AI 引擎，結合了 OCR、自然語言處理、電腦視覺和深度學習 AI 建模。 將我們的技術無縫整合到您公司的現有系統中。易於使用的介面和工作流程直接連接到您現有的 TMS，消除任何學習曲線。我們還提供用於文件自動化的 API，確保滿足任何資料輸入需求的可設定性。 親自體驗一下吧！聯絡我們，讓我們的團隊示範下一代資料輸入自動化。安排演示，看...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一個雲端原生PaaS，供機器學習團隊在自己的雲端/本地基礎設施上建置、部署和交付ML/LLM 應用程序，並透過正確的治理控制以更快、可擴展、經濟高效的方式，使他們能夠實現90比其他團隊更快實現價值 %。 TrueFoundry 抽象化所需的工程並提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和應用程式模板，使組織能夠加快整體 GenAI/LLMOps 框架的佈局。企業可以在其內部系統中即插即用這些加速器，也可以在我們的加速器之上進行構建，以便為 Gen...
KNIME
knime.com
KNIME 幫助個人和組織理解數據。 KNIME Software 透過直覺的介面連接儀表板和進階分析的世界，適合任何處理資料的人。它使更多的業務專家能夠自給自足，讓更多的數據專家能夠將業務推向現代數據科學的前沿，整合最新的人工智慧和機器學習技術。 KNIME 的獨特之處在於其開放式方法，可確保新技術的輕鬆採用和麵向未來的存取。
Explorium
explorium.ai
Explorium 是一家領先的數據公司，利用 GenAI 技術建立全球最大、品質最高的優質外部數據集合，幫助企業做出準確的上市決策。 憑藉我們在數據科學方面深厚的專業知識以及多年來構建企業級外部數據的經驗，我們可以發現以前不可能的業務數據屬性的新世界，使我們能夠創建定制的數據集來解決客戶的基本業務問題。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一種資料科學和機器學習引擎，它使用資料中的關係來改善預測。它插入企業資料生態系統，以便您可以快速將更多資料科學專案投入生產。使用包含超過65 種預先調整的圖形演算法的目錄，資料科學家可以在幾秒鐘內探索數十億個數據點，以識別隱藏的聯繫並產生引人注目的視覺化效果，從而幫助利益相關者做出更好的決策。實際的業務應用程式和操作受益於上下文優先分析，只有圖形才能跨專案提供，例如推薦引擎、異常和欺詐檢測、路線優化、行銷、網路分析等等。