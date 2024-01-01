Citizen Portal

公民門戶是一種公共工具，旨在使政府運作透明且易於訪問。它允許用戶在各級（地方、州和聯邦）民選當局的演講和程序中進行高級搜尋。 使用者可以使用特定的單字或短語進行查詢，並可以檢查與不同政府部門和機構相關的大量內容。 這包括國會聽證會、行政命令，甚至「聯邦黨人文集」等資源。該工具還提供「CitizenPortal GPT」功能，可用於詢問有關政府官員言論的人工智慧驅動問題。 除了搜尋和查詢功能之外，該平台還提供從文字摘錄建立影片剪輯以及針對特定主題或實體設定自訂警報的功能。 透過這種方式，使用者可以隨時了解對他們最重要的主題。雖然該入口網站面向美國受眾，並為每個州提供特定地點的內容，但對於任何對美國政府運作感興趣的人來說，它仍然是一個有用的資源。

網站： citizenportal.ai

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