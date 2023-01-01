替代項 - CIPIO.ai
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 讓專業人士和企業能夠透過其內容管理工具研究和發佈內容。
Paper.li
paper.li
在幾分鐘內建立您的數位形象。我們每天都會為您帶來分享內容。以及一個始終新鮮的網站。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
Letterdrop
letterdrop.com
內容創建和分發的自動化工作流程。 優先考慮正確的想法、規劃日曆並管理審批 • 利用人工智慧輔助的 CMS 重新調整網路研討會的用途、產生社交內容並加快寫作速度 • 針對 2023 年新的 SEO 格局進行最佳化 • 發佈到 Webflow，讓員工在 LinkedIn 上分享，並一鍵分發到十幾個管道
Automata
byautomata.io
透過自動內容重新利用來增加您的部落格和影片的數量。 將影片轉化為文章，將文章轉化為 Twitter 主題，將案例研究轉化為時事通訊
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一體式社交牆解決方案，可讓您在易於自訂的來源中收集、整理和顯示內容。您可以從多個社群媒體平台收集內容，或讓觀眾直接將內容發佈到您的牆上。您還可以將自訂貼文新增至摘要中，並在受眾內容和品牌內容之間創建良好的組合。社群牆是利用用戶生成內容的力量並吸引受眾的好方法。您可以在私人和公共活動、您的網站或商店或辦公室的展示中使用它。可能性是無止境！
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 尋找並整理網路上的內容。它在數千個最佳網站中進行搜索，以提供行業特定的高品質新聞、影片、圖像和報價，從而節省時間和精力。
Blogely
blogely.com
Blogely 是關於全面的研究、無縫的寫作體驗、完整內容的包羅萬象的組織、適合非技術人員的簡單頁面 SEO、方便地訪問抄襲掃描程序，當然還有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它透過更有效率地組織部落格內容和搜尋引擎優化，幫助部落客自然地增加網站流量。
Juicer
juicer.io
在美麗的社交牆上分享您最好的貼文。 Juicer 有助於將您品牌的所有主題標籤和社交媒體貼文聚合到您網站上的一個漂亮的社交媒體來源中，讓您輕鬆管理和策劃您的內容。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可讓編輯團隊無縫有效地提供最新的即時新聞報導。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 部落格和動態消息可以輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。主要功能： - 完全可自訂的部落格設計- 社交媒體自動化尋找和發佈內容- 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素以提高讀者參與度- 直接在編輯器中快速創建互動式圖表和圖形-帶有響應式編輯器的直觀界面提供帖子的實時預覽- 第3 方與體育數據、市場數據等集成- 根據帖子的內容、優先級和分類自動對帖子進行建議性...
Curatora
curatora.io
Curatora 讓客戶可以立即發現、策劃和分發目標受眾想要閱讀的一流相關內容。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以輕鬆安排永不停歇的內容、提高參與度並傾聽客戶對您和競爭對手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社群媒體上自動分享的優質內容的第一個來源。內容策劃讓您在社群媒體上脫穎而出。這是為追隨者提供價值和一致性的一種方式。然而，正確執行此操作是一個耗時的過程，因此使用 Quuu 自動化此操作可以為您節省寶貴的時間來處理其他事情。 Quuu 是唯一可管理 500 多個興趣類別內容的工具，這意味著您始終可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上與受眾分享相關貼文。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
Vable
vable.com
Vable 是一個資訊管理平台，可讓您聚合、過濾並向您支援的人員提供客製化內容。 借助 Vable，資訊專業人員可以監控無盡的來源，並為您的組織所需的所有新聞和資訊建立客製化資料庫。
Tagbox
taggbox.com
Taggbox 是行銷人員和企業主的終極 UGC 平台。我們幫助您有效利用用戶生成內容 (UGC) 的力量，為您的行銷帶來人性化的體驗。 Taggbox Widget 作為數位領域的全球領導者，可協助您收集、策劃並將來自 20 多個社群媒體平台的最佳 UGC 呈現到一個智慧應用程式中。透過 Taggbox Widget，您可以輕鬆地在您的網站上呈現社交媒體來源、影片、用戶評論、主題標籤活動、電子郵件活動等，並提升您的業務。使用我們的 UGC 平台建立受眾的信任，並創建一個強大的忠實客戶社群。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 透過自動化工作流程、審核管理、即時協作、通知和報告幫助您提高內容團隊的生產力。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基於雲端的智慧數位看板內容管理軟體 (CMS)，讓任何規模的企業都可以輕鬆遠端管理從小到大螢幕網路的內容。憑藉現代且友善的使用者介面，控制 1 或 100 個螢幕非常簡單。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
EX.CO
ex.co
EX.CO 是世界領先的發布商優先的視訊技術平台，使發布商能夠擁有自己的視訊策略以實現最大收益。
Practina
practina.com
Practina 是最好的社群媒體行銷工具，可協助您成為更好的行銷人員。這款社群媒體行銷軟體讓您更輕鬆地在一個地方管理和安排所有社群媒體帳號。
UpContent
upcontent.com
UpContent 透過在各種平台上發現、協作和分發精選內容，幫助用戶與受眾建立信任。