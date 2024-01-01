替代項 - Choreo
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。GitHub 免費提供其基本服務。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 ...
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。Repl.it 允許用戶使用瀏覽器編寫程式碼並建立應用程式和網站。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。該軟體由烏克蘭開發人員 Dmitriy 創建Zaporozhets 和Valery Sizov。程式碼最初是用Ruby 編寫的，後來用Go 重寫了某些部分，最初作為原始碼管理解決方案，用於在軟體開發團隊中進行協作。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在...
Azure DevOps
azure.com
使用 Azure DevOps 服務（以前稱為 Visual Studio Team Services）更聰明地規劃、更好地協作並更快地交付。取得敏捷工具、CI/CD 等。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
IFTTT
ifttt.com
If This then That，也稱為 IFTTT，是一種基於 Web 的免費軟體服務，它創建簡單的條件語句鏈（稱為小程式）。 小程式由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服務中發生的變更觸發。例如，如果用戶使用主題標籤發推文或複製照片，則小程式可能會發送電子郵件訊息。如果有人在照片中標記用戶，Facebook 將向用戶的存檔提供資訊。除了基於Web 的應用程式外，該服務還可以在iOS 和Android 上運行。 2015 年 2 月，IFTTT 將其原始應用程式更名為 IF，並發布了一套名為 Do 的新應用程序，...
Make
make.com
Make 讓您只需點擊幾下即可設計、建置和自動化任何內容 - 從任務和工作流程到應用程式和系統。 以前稱為 Integromat。
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。Netlify 客戶包括Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、Nike、思科、Atlassian、LiveChat、聯合利華、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pel...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端開發人員體驗和最高最終使用者效能的 Web 專案。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一個支援多種程式語言的雲端平台即服務 (PaaS)。 Heroku 是最早的雲端平台之一，自 2007 年 6 月開始開發，當時僅支援 Ruby 程式語言，但現在支援 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被認為是多語言平台，因為它具有供開發人員在大多數語言中以類似方式建置、運行和擴展應用程式的功能。 Heroku 於 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 億美元收購。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是一項針對雲端規模應用程式的監控服務，透過基於 SaaS 的資料分析平台提供對伺服器、資料庫、工具和服務的監控。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員找到並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 透過在瀏覽器中提供由 VS Code 提供支援的預先建置協作開發環境來簡化開發人員工作流程。
CircleCI
circleci.com
在雲端或自架中取得適用於 Linux、macOS 和 Android 的最佳持續整合和交付平台。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在雲端中託管、運行和編碼 Python！ 免費開始使用。我們的基本計劃可讓您存取已安裝完整 Python 環境的電腦。您可以直接從瀏覽器開發和託管您的網站或任何其他程式碼，而無需安裝軟體或管理您自己的伺服器。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Glitch
glitch.com
簡單、強大、免費的工具可用於建立和使用數百萬個應用程式。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在雲端中建置、保護和運行網站和應用程式所需的唯一網站寄存控制面板！取得 Plesk 託管平台！
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可協助領先公司設計、保護和擴展應用程式介面 (API)。免費試用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
Jenkins
jenkins.io
Jenkins 是領先的開源自動化伺服器，提供數百個外掛程式來支援任何專案的建置、部署和自動化。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
Bitrise
bitrise.io
專為行動裝置打造的持續整合和交付：從首次安裝到第一百萬次安裝，自動化 iOS 和 Android 建置、測試和部署。
Aspose
aspose.app
跨平台文件格式應用程式。 PDF、Word、Excel、PowerPoint、Visio、Project、OneNote、OpenOffice、CAD、3D 格式的線上文件處理。
Render
render.com
Render 是一個統一的雲，可透過免費的 SSL、全球 CDN、專用網路和 Git 自動部署來建置和運行您的所有應用程式和網站。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最簡單的無伺服器平台開闢新天地。 Catalyst 是一個高度可擴展的無伺服器平台，可讓開發人員建置和部署世界級的解決方案，而無需管理伺服器。
IBM Cloud
ibm.com
IBM雲端運算是資訊科技公司IBM提供的一套商業雲端運算服務。 使用 190 多種獨特服務立即開始建造。