Chord 是一種人工智慧工具，旨在透過創建個人化文章來自動化網路研究。使用者指定感興趣的主題，然後該工具使用其人工智慧功能在網路上進行即時研究。 研究主題的範圍可能各不相同，從實際問題、特定物件指南到感興趣的地點，展示了 Chord 的廣泛適用性。 所進行的研究是使用人工智慧進行處理的，產生文章的初始版本，然後進行人工編輯以確保品質。值得注意的是，該工具非常重視透明度和用戶隱私。 產生的文章可以與使用者的帳戶綁定，或透過使用者個人資料中可用的隱私切換保持匿名。預設情況下，文章是公開的，這有助於用戶社群產生不斷增長的文章庫。 同樣重要的是要強調 Chord 的獨立營運模式，該模式排除了廣告商或附屬機構的資金，從而旨在確保其自動化研究結果的客觀性。

網站： chord.pub

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