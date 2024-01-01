替代項 - Chatwoot

Help Scout

helpscout.net

Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是一個基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。該公司成立於2011 年，為140 多個國家/地區的10,000 多名客戶提供服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。