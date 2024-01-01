替代項 - Chatwee
elink.io
elink.io
使用 Web 連結建立任何內容。 elink 擁有保存書籤和建立網頁、電子郵件通訊、RSS 網站小部件、社交生物連結、社交牆、自動化內容等所需的一切。在幾分鐘內創建內容！
Short.io
short.io
Short.io 是一個白標籤 URL 縮短器，可在品牌網域上建立短連結。縮短、自訂並與您的受眾分享品牌 URL。
Placer.ai
placer.ai
透過 Placer.ai 的位置智慧和人流洞察，做出更明智的房地產決策並達成更多交易。
GummySearch
gummysearch.com
Reddit 受眾研究觸手可及。 快速發現客戶的痛點、他們需要什麼解決方案以及他們渴望支付什麼費用。
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops 是一個病毒式和推薦行銷平台，用於發起排名競賽、抽獎、預發布和推薦計劃。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。
Revue
getrevue.co
建立忠實的觀眾。 Revue 讓作家和出版商可以輕鬆發送社論通訊並獲得報酬。
Radio.co
radio.co
想創建一個廣播電台嗎？透過一個易於使用的平台自動化您的日程安排、直播和追蹤聽眾。歡迎來到 Radio.co。
RocketLink
rocketlink.io
將重定向像素、自訂號召性用語、自訂網域新增至您共享的任何鏈接，自訂連結縮圖外觀並重定向任何點擊的人。
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence 是一項影響者行銷服務，使品牌和影響者能夠聯繫、協作並實現他們的目標。
ShareASale
shareasale.com
與 ShareASale 合作，成為我們值得信賴的聯盟行銷網絡的一部分。我們的網路為我們的合作夥伴提供行銷解決方案。
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 電子郵件追蹤服務，可在寄件匣中提供即時桌面通知和 WhatsApp，例如雙勾標記 (✓✓)。單一藍色勾號 ✓ 表示電子郵件已傳送，但收件者尚未開啟。雙藍色勾號 ✓✓ 表示您的電子郵件已被收件者打開，灰色勾號表示電子郵件未被追蹤。
BrandBucket
brandbucket.com
原創品牌名稱市場，擁有超過 100,000 個專家策劃的企業名稱可供選擇。從我們的團隊獲取匹配的 .com 和徽標以及免費的品牌建議。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是了解網路上真實情況的更便宜、最快且最簡單的方法。
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter 為那些不尋求高級報告或企業功能的人們提供乾淨、直接的書寫體驗。
Chainfuel
chainfuel.com
借助Chainfuel 強大的電報機器人和網絡應用程序，您只需點擊幾下即可自動保護您的群組免受垃圾郵件發送者和詐騙者的侵害，跟踪您的群組指標，吸引並留住您的用戶。
WANotifier
wanotifier.com
您的客戶正在使用 WhatsApp。使用官方 WhatsApp API 向他們發送大量 WhatsApp 訊息，官方 API 費用可享 0% 額外加價！
Eredom
eredom.com
歡迎來到艾瑞多姆！探索未註冊的品牌商業網域！搜尋可用且可品牌化的商業 .com 網域！
GettHit.com
getthit.com
利用 Getthit 卓越的目標流量產生器來最大限度地提高您的網站流量。根據您的特定要求客製化您的行銷活動，輕鬆吸引成千上萬的訪客。只需幾個簡單的步驟即可客製化您的行銷活動，從而充分發揮您網站的潛力。 Getthit 的流量產生器是提高網站流量的終極解決方案。
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一個開創性平台，旨在徹底改變數位行銷活動的開發、批准和啟動方式。 Approved Social 的核心是一個協作回饋和審批引擎，使行銷團隊、代理商和品牌能夠簡化創意審批流程、縮短週轉時間並提高生產力。主要功能： 即時協作：Approved Social 透過為團隊成員和客戶提供統一的空間來快速審查和批准行銷資料，從而促進即時協作。告別電子郵件鍊和繁瑣的來回。輕鬆回饋：該平台允許利害關係人直接提供有關廣告創意的精確回饋，使溝通清晰、高效且可操作。這就像有一個用於創意討論的數位白板。版本追蹤：追蹤更改和修訂從未如此簡單。透過 Approved Social，您可...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司...
SummarAIze
summaraize.com
10 分鐘內播放 10 倍播客和影片內容。 SummarAIze 將您的音訊和視訊內容重新調整為引人入勝、可分享的社交貼文、電子郵件內容、摘要、引言等！
Socialbuzz
sociabuzz.com
直接在頁面上顯示媒體和我們的獲利功能，而無需將訪客引導至其他頁面。美國的創作者經濟平台。媒體和貨幣化。
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo 是一款由人工智慧驅動的內容創建工具，可簡化產生高品質聯盟內容的過程。只需點擊幾下，您就可以創建引人入勝的產品評論、引人入勝的綜述和資訊豐富的部落格文章，與您的聯盟行銷工作無縫整合。 Gizzmo 的與眾不同之處在於它能夠自動化整個 SEO 優化過程。我們的先進演算法會分析關鍵字、產生相關內容並針對搜尋引擎排名進行最佳化。現在，您可以讓 Gizzmo 處理 SEO 方面的工作，同時您可以專注於創建可推動轉換的引人注目的內容，從而節省寶貴的時間和資源。 Gizzmo 必須提供以下功能： - 人工智慧驅動的內容創建：我們先進的人工智慧演算法可以輕鬆產生高品質的聯盟內容。撰寫引人注目的產...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar 是一種店內客戶追蹤系統，包括視訊和攝影機追蹤、資料收集和整合。
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先進的 AI 驅動的聯盟行銷發現 SaaS 應用程序，用於發布商管理。該平台提供對發布商網站的深入分析以及用於聯盟招募的資訊和工具。平台內的機器學習可確保結果變得更有針對性，因為它可以了解使用者的喜惡，從而幫助找到最好的聯盟行銷人員。如需了解更多信息，請訪問 www.publisherdiscovery.com
Hidemyacc
hidemyacc.com
多重登入反偵測瀏覽器 - 在 01 裝置中建立具有不同設定檔的無限帳戶，而不是使用多真實裝置或虛擬機
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ 是一款社群媒體優化套件，可讓用戶管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社群媒體影響力。
Capsulink
capsulink.com
Capsulink 是一款 URL 縮短器，旨在保護使用者免受流量損失、外部連結損壞和利潤損失的影響。
Multiview
multiview.com
VisitorView 是一款網路分析軟體，可將造訪您網站的公司的 IP 位址與我們的資料庫進行匹配，以便告訴您這些企業的名稱等資訊。
Echo AI
echoai.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
eKyte
ekyte.com
eKyte 指導數位行銷團隊規劃和製作線上活動、分析和優化結果。人工智慧會完成剩下的工作。
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao 是一個永續品牌行銷平台，利用在永續行銷框架上訓練的人工智慧模型的力量。該平台目前服務於永續時尚、個人護理和食品領域的三(3) 個類別，提供(a) 行銷有效性（資產）診斷(b) 創意傳播設計（Google廣告、亞馬遜清單（文字、圖像、影片） ）、社群廣告、網頁內容、關鍵視覺效果、產品詳細資訊頁面）； (c) 所有現有通訊資產是否符合歐盟、美國和澳洲新興的綠色清洗法規（索賠檢查員）。使用者可以透過基於 API 與現有行銷技術堆疊的整合來部署 Tikao.ai，以在企業層級進行擴展。
redirection.io
redirection.io
redirection.io 是領先的重定向和 SEO 優化工具。安裝在網站上時，redirection.io 允許其行銷或 SEO 經理分析流量問題並配置重定向規則以修復 HTTP 錯誤。它還可以幫助修復 HTML 元標記（標題、描述、opengraph 標記等），並在確保網站有效運作良好方面具有無與倫比的優勢。如果您不確定您的用戶遇到 404 錯誤的次數，或者沒有簡單的方法來修復它們，那麼 redirection.io 可能是您的一個很好的解決方案！
RealMailers
realmailers.com
RealMailers 是房地產經紀人的直效郵件工具。無需離開辦公桌即可設計、定位並立即發送明信片。免費地址清單。
Link Looper
linklooper.com
連結管理變簡單。 Link Looper 可協助您管理行銷連結並追蹤其成效。非常適合整個行銷團隊，從社群媒體經理到廣告營運。
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero 是一款 SaaS 行銷自動化工具，可協助行銷代理商/數位行銷人員透過可分享連結在 2 分鐘內即時存取 Facebook、Google、TikTok、LinkedIn 等客戶的廣告帳號和頁面
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro 是一款功能強大的網路廣播平台，擁有智慧自動化系統、DJ 管理以及即時音訊串流和預定內容之間的無縫轉換，無論您是個人表演還是大型媒體，都可以幫助您保持直播狀態出口。創辦、管理和推廣您的廣播電台從未如此簡單。
Linkz.ai
linkz.ai
懸停時自動提供豐富的連結預覽，讓訪客留在您的網站上。只需 2 分鐘即可在您的網站或部落格上安裝 Linkz.ai，並在懸停時立即獲得自動豐富的連結預覽。 Linkz.ai 預覽可協助您的訪客從連結內容中取得上下文，而無需在瀏覽器標籤之間跳轉，最重要的是，無需離開您的網站。
Carts Guru
carts.guru
透過專為電子商務商家設計的先進行銷自動化軟體，追蹤每個銷售線索，轉換每筆銷售，並快速發展您的電子商務業務。只需點擊幾下，您就可以針對客戶旅程的認知、考慮和善後階段構建和定制一流的營銷活動，然後只需點擊啟動，我們就會處理剩下的事情。使用我們的多通路功能，您可以將簡訊、電子郵件和 Facebook Messenger 組合成一個有凝聚力的行銷活動，以接觸每位客戶，讓他們做出最佳反應，並最大限度地提高您的回報。 Carts Guru 為您提供針對所有最受歡迎的電子商務用例的預先建置行銷活動： 放棄的購物車行銷活動 - 自動重新定位每個將商品放入購物車然後在結帳前放棄的訪客。客戶贏回活動 - 提醒老客...
Noosh
noosh.com
Noosh 透過簡化營運並實現與供應商的協作，幫助企業實現內容行銷計畫。該公司的產品和行銷服務合作夥伴使用基於雲端的整合方法來管理數位和印刷資產、成本結構、預算、採購、專案和團隊互動。使用 Noosh 的行銷人員能夠以更具競爭力的價格、更短的時間和更高的品質交付內容行銷專案。
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使產品公司能夠更快地進行更深入的用戶研究該產品允許產品團隊在參與者使用目標Web/應用程式/原型時透過視訊、音訊和螢幕共享收集見解透過UserStudy 的參與者小組可以快速招募參與者，以便團隊可以專注於產生見解
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward協助企業行銷團隊即時彌補行銷營運與成果之間的差距。我們的行銷部門統一工作流程自動化透過行銷規劃和預算模組直接連接到基於人工智慧的假設模擬器。
Viloud
viloud.tv
Viloud 是最簡單的線上影片平台，用於建立、串流您自己的直播、線性和點播電視頻道並從中獲利。其技術允許用戶透過網站、行動應用程式或 OTT 平台（如 Roku 或 Apple TV）的嵌入式或第三方播放器串流頻道。 Viloud 非常適合希望以即時線性方式輕鬆串流內容的廣播公司、行銷團隊、視訊內容所有者和創作者。
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink 是世界上最聰明的 URL 縮短器。建立鏈接，根據用戶的設備、作業系統、國家/地區甚至點擊日期動態地將用戶路由到不同的目的地。
CallerReady
callerready.com
CallerReady 是為希望擴大通話活動規模的行銷人員提供的平台。按次付費市場、引導呼叫自動化和動態呼叫分配
QApop
qapop.com
QApop 將幫助您利用 Quora 作為行銷管道。 With your marketing tool, you can: - Discover the best questions on Quora - Let AI helps you to answer questions in minutes - Track non-answered questions with hundreds of views Quora is a great additional marketing channel whether you focus on paid acquisitions or content...
Appsero
appsero.com
Appsero 是一款 WordPress 分析、授權和部署工具。 Appsero 是開發人員管理和銷售 WordPress 外掛和主題的完美軟體