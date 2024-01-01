Chatgen.ai

Chatgen.ai

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： chatgen.ai

使用 WebCatalog Desktop 上「Chatgen.ai」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Chatgen 是一個具有自訂機器人的混合機器人聊天平台。借助Chatgen，您可以自動將匿名網站訪客轉換為合格的潛在客戶，並預訂更多滿足24/7" ChatGen 構建了一個機器學習(ML) 支援的引擎，使企業能夠擁有可以與用戶交談的聊天機器人。主要用於最大限度地捕獲潛在客戶，不僅在網站上，而且在您的網站上。應對更緊迫的客戶支援挑戰#customersupportautomation 產品發現：聊天機器人使線上購物者可以輕鬆發現產品- 提高銷售額。
目錄:
Business
即時聊天軟體

網站： chatgen.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Chatgen.ai 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

您可能也會喜歡

Arsturn

Arsturn

arsturn.com

Floatbot

Floatbot

floatbot.ai

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

InvoCom

InvoCom

invocom.io

Botmakers

Botmakers

botmakers.net

WotNot

WotNot

wotnot.io

Ebi.Ai

Ebi.Ai

ebi.ai

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

Rep AI

Rep AI

hellorep.ai

CBOT

CBOT

cbot.ai

Tiny Talk

Tiny Talk

tinytalk.ai

Zoi

Zoi

askzoi.ai

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策