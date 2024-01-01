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Charley.ai 是一款基於網路的人工智慧論文寫作工具，可使用先進的自然語言處理演算法產生無抄襲的論文。該工具旨在簡化和加速論文寫作過程，它允許用戶提交一個主題或幾個關鍵字，然後在 20 秒內產生一篇長達 15,000 字的引人入勝的論文。 Charley.ai 還適應使用者所需的年級水平，調整其寫作風格和單字選擇以滿足評分標準。該工具有一個用戶友好的文本編輯器，允許用戶透過選擇論文類型、語氣、字數和所需的成績來個性化他們的寫作體驗。 此外，Charley.ai 還擁有參考生成器和自適應寫作風格，可幫助用戶輕鬆撰寫引人注目的論文。 Charley.ai 適合希望透過使用 AI 技術優化表現來提高寫作能力的學生、專業人士和企業。的論文寫作體驗。

網站： charley.ai

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