替代項 - Cerkl
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Connecteam
connecteam.com
使用一種解決方案管理您的員工。 使用 Connecteam 的一體化公司應用程式來溝通、管理和培訓非辦公桌員工。易於使用、易於自訂、易於擴充。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。透過 Podbean，您可以獲得整套服務 - 可靠的播客託管、無限的儲存和頻寬、促銷工具、播客廣告和優質內容。超過 18 萬人選擇 Podbean 來創造他們精彩的播客。立即免費試用。
WorkJam
workjam.com
對齊前線。事實證明，最完整的前線數位化工作場所可以為您的組織帶來突破性成果。
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Workvivo
workvivo.com
透過 Workvivo™ 激發、吸引並無縫連接您的公司。旨在培養豐富的公司文化的員工敬業度軟體。在這裡預訂您的演示！
Beekeeper
beekeeper.io
第一線員工的必備平台 適合行動員工的行動平台。更好地溝通。協調得更快。完成更多工作。
Speakap
speakap.com
您的集中式內部通訊中心，用於在最重要的時候連接、培訓和吸引分散的員工。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
Fellow
fellow.app
Fellow是會議的最佳工具。從一對一會議到團隊會議，制定協作會議議程、分配行動項目並記錄決策。
Jostle
jostle.us
Jostle基於雲端的簡單內部網路解決方案；提高員工敬業度和內部溝通的下一代內部網路。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個員工敬業度、協調性和生產力提昇平台。透過 Assembly，您的團隊和/或公司將提高認可度，這有助於吸引、留住和激勵團隊成員。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一個員工體驗平台，讓每位員工無論身在何處或語言如何，都可以進行個人化溝通，並讓他們能夠做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很簡單。 Talkspirit 透過一體化協作平台簡化資訊共享、促進交流並簡化工作。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個託管電話平台，提供進階通話功能，為企業提供經濟實惠且可設定的解決方案。我們的平台允許用戶遠端存取他們的辦公室，無縫整合在一個統一的電話系統下。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能強大的內部通訊軟體，可讓您透過電子郵件用戶端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 及時向員工發送更新。 ContactMonkey 正在使世界頂級組織與員工聯繫、溝通和互動的方式現代化。在快速變化的工作世界中，我們的工具使公司能夠更輕鬆地透過一個平台與遠端、混合和無辦公桌員工互動。我們幫助內部溝通團隊創建、發送和追蹤員工通訊、簡訊更新和危機溝通，以提高員工敬業度和生產力。透過 ContactMonkey，您可以透過 SMS 發送精美的 HTML 電子郵件通訊或危機通訊、收集員工回饋並衡量員工電子郵件分析（開啟率、點擊率、閱讀率、eNPS），以了解真...
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作...
Simpplr
simpplr.com
使用內部網路軟體轉變內部通訊。了解 Simplrr 如何聯繫員工並吸引員工參與，以提高生產力和留任率。
Haiilo
haiilo.com
讓您的變革和您的員工參與其中。每週 10 分鐘，在團隊中找到並啟動員工敬業度觸發器，以實現成功轉型。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 為內部溝通、員工宣傳和員工敬業度提供頂級的行動優先企業解決方案。作為一種軟體即服務 (SaaS)，我們的平台聚合了來自官方公司管道（社交網路、公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶 (UGC) 和管理員建議的內容。內容是個人化的，並組織成主題頻道，可以在行動裝置、桌上型電腦、內部網路、企業社交網路和顯示器上查看。授權內容可以一鍵分享到使用者的社群媒體資料中。除了內容消費之外，員工還可以參與內建的測驗和調查。 Sociabble 在不同級別的用戶體驗中使用用戶激活、獎勵和認可來最大限度地提高參與度。 Sociabble 獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得簡單、快速且有吸引...
Spokn
getspokn.com
在幾分鐘內製作真實的品牌員工影片。 Spokn 透過由自己的員工主演的真實內容，讓人員團隊可以輕鬆節省金錢和時間。
Visibly
visibly.io
在一個基於口碑消費產品、服務和工作的世界中，組織需要為求職者、員工、客戶、合作夥伴和校友等提供卓越的體驗。透過一個統一的平台，明顯地將敬業且消息靈通的員工、快樂且福音派的客戶之間的點連接起來。明顯幫助組織管理所有員工和客戶群的參與、溝通、體驗和宣傳。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一個員工倡議平台，讓員工能夠輕鬆創建和分享真實的內容，從而將他們轉變為有影響力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在內的一些全球績效最高的組織都是EveryoneSocial 的客戶，他們信任我們能夠幫助大規模分發內容、擴大其品牌知名度，並透過員工網路的力量推動業務成長。無論您是一家小型新創企業，還是擁有數千名員工的全球工作場所，您的需求都是一樣的。你需要成長，而為了成長：你需要雇用。你需要行銷。你需要銷售。
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms 是 Everbridge 旗下公司 - 世界上唯一的端到端關鍵活動管理和員工溝通解決方案。我們的軟體在設計時考慮到了所有工作場所，繞過電子郵件來通知並吸引每位員工。無論員工是在家中還是在工作場所工作，動態的視覺化工具都可以透過桌面、數位顯示器和行動裝置獲得 100% 的訊息閱讀率。可自訂的功能確保員工每次都能在正確的時間看到您的訊息。 SnapComms 平台包括一系列可以組合起來滿足各種內部通訊需求的管道——從緊急通知到意識和行為改變。我們幫助您透過高影響力的警報和股票行情、被動但功能強大的螢幕保護程式和桌布以及互動式調查和測驗來通知和吸引員工。 SnapComms 可協...
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立於 2011 年，提供員工通訊和參與應用程序，幫助組織「加強」內部溝通。我們直覺的內容管理系統使您組織中的任何人都可以負責您的公司通信，創建內容並將其添加到單一員工通信平台，並將其分發到您團隊的行動裝置。我們的客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，他們都在使用 TheAppBuilder 的平台創建和自訂自己的員工通訊應用程序，以增強內部通訊並進一步吸引分散式團隊。該軟體即服務解決方案使人力資源、行銷、內部通訊、企業通訊、IT 和其他專業人員能夠為他們的「難以接觸」的團隊創建和推廣重要、相關、及時和客製化的訊息。那些無法存取或存取電子郵件受到限制的人。與其他公司不同，...