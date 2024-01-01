在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Cerebrium」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

適用於 AI 的無伺服器 GPU 基礎架構。在雲端中可擴展且高效能地運行機器學習模型。只需為您使用的內容付費。 Cerebrium 是一個將機器學習模型部署到無伺服器 GPU 的平台，冷啟動時間不到 5 秒。與使用傳統雲端供應商相比，客戶通常可以節省 40% 的成本，並且可以以最小的工程開銷將模型擴展到每分鐘超過 10K 請求。只要用 Python 編寫程式碼，Cerebrium 就會負責所有基礎架構和擴充。 Twilio、Rudderstack、Matterport 等公司和工程師正在使用 Cerebrium。

網站： cerebrium.ai

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