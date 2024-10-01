替代項 - CELUM
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析
Filestage
filestage.io
Filestage 是一個審核和審批平台，可將團隊從混亂的審批流程中解放出來，讓工作變得更加快樂和有效率。 從大型企業到獨立機構，Filestage 幫助團隊在一個地方共享、討論和批准所有文件，包括文件、圖像、影片、網站和音訊檔案。
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder 是一款外觀優雅且用戶友好的數位資產管理軟體，可協助各行業的行銷人員和創意人員最大限度地發揮其品牌管理潛力。 Brandfolder 不僅僅是數位資產的儲存空間；借助我們解決方案的雲端優先架構，使用者可以從單一事實來源組織、操作、分發和分析他們最重要的數位抵押品。憑藉先進的人工智慧驅動的智慧搜尋、資產編輯和操作、帶有批准和通知的註釋工作流程以及可操作的品牌洞察，Brandfolder 的功能套件增強了跨團隊協作和生產力，並使外部用戶能夠以前所未有的輕鬆方式存取他們所需的內容。
Hightail
hightail.com
Hightail 旨在解決行銷專業人士及其合作的創意團隊所面臨的獨特創意協作挑戰。 Hightail 的網站和行動應用程式可輕鬆分享所有創意文件類型，並透過適應個人團隊和專案需求的靈活使用者體驗，提供直覺的方式來分享、討論、改進和批准想法。
Wipster
wipster.io
Wipster 是一個視訊協作和發布平台，使公司能夠更快地創建和提供更好的視訊。 借助 Wipster，行銷和創意內容團隊可以高效協作進行視訊修訂、將其儲存在共享多媒體資產庫中、透過各種工具發布影片並輕鬆了解結果，所有這些都在一個平台上完成。
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow 是專門為滿足創意和行銷團隊的需求而建立的創意營運平台的一部分。 Lytho 將任務和工作流程管理的最強大元素與線上打樣的協作功能相結合，幫助團隊更快地製作更多內容。做你喜歡的工作，自動化其餘的工作。
Frontify
frontify.com
一流的軟體，透過一個連結對品牌發展重要的一切（和每個人）的平台來簡化品牌管理。
KROCK.IO
krock.io
KROCKIO 是一款一體化解決方案，旨在有效、輕鬆地管理您的創意專案。 透過 KROCKIO，您可以建立一個自訂管道，其中包含所有專案步驟、截止日期和可交付成果；向您的團隊成員分配任務並追蹤他們的進度；與您的客戶分享里程碑並獲取他們的評論——一切都在一處完成。 您會喜歡的一些功能： - 對任何媒體檔案的視覺評論 - 客戶當時的評論選項 - 在任何地方分配隊友 - 在項目、看板、步驟、甚至評論中 - 為不同客戶和團隊提供無數的工作空間和項目 - 與 Slack、Google Drive 等的整合每天都會推出 無論您是初學者還是成熟的自由工作者、精品代理商還是大公司，KROCKIO 都可以...
Brandy
brandyhq.com
將您的資產放在這裡並開始品牌推廣。 一處管理多個品牌！透過分享來自世界上最強大的品牌管理平台的風格指南鏈接，立即在利益相關者面前脫穎而出。 Brandy 是一項品牌管理服務，可協助您改善組織和分配品牌資產的方式。我們強大的平台可讓您在雲端快速建立品牌風格指南。機構、企業和個人品牌也可以使用白蘭地來給您的客戶和團隊留下持久的印象。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌入口網站和品牌工具包服務，大規模地將世界與您的內容連結起來。第一個將 DAM、CMS、內容聯合和文件傳輸服務結合在一個平台中的平台。尋找、管理和分發您的內容，策劃和分享您的品牌故事，無需來回。圖像、影片、標誌、指南、圖形、音訊、PDF、簡報、貼文、新聞稿、故事創意、免費媒體連結等。一切都集中在一個設計精美的地方。您品牌的單一事實來源。
GoVisually
govisually.com
使用 GoVisually 簡化設計、視訊和 PDF 審核和批准。將交貨時間縮短一半。 在動態設計和快速創意的世界中，GoVisually 是為忙碌的創意團隊提供支援的終極工具。無縫簡化您的設計和視訊協作流程，確保快速交付給客戶和團隊成員。 ** 輕鬆打樣和設計協作：GoVisually 徹底改變了行銷和創意團隊的協作方式。透過其直覺的平台，您可以輕鬆註解和完善各種格式的設計，包括 PNG、JPG、PSD、PDF 和視訊 MP4 或 GIF。利用一套強大的工具，使您能夠製作完美的視覺效果。 ** 智慧組織提高效率：對設計和視訊修訂進行排序從未如此簡化。 GoVisually 讓企業能夠根...
Superflow
usesuperflow.com
Superflow Rewrite 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助網路代理商和團隊以最少的努力創建引人注目的標題和產品描述。 它與人工智慧驅動的平台 ChatGPT 集成，使用戶能夠在幾秒鐘內生成副本。 Superflow Rewrite 讓使用者可以對即時網站進行註釋、分配任務、自動產生副本以及在即時產品上進行協作。 它還提供任務管理器來幫助每個人保持在同一頁上，並提供私人註釋來執行更機密的任務。與 Clickup、Webflow、Asana 和 Slack 等其他工具的整合使其易於使用和追蹤任務。 Superflow Rewrite 易於設定和使用，腳本可在五分鐘內新增至網站。...
Artwork Flow
artworkflowhq.com
Artwork Flow 是一款由人工智慧驅動的創意管理軟體，旨在改變品牌資產的管理和工作流程。該產品具有數位資產管理功能，使用戶能夠利用人工智慧快速組織和檢索資產。 它還提供品牌合規自動化、工作流程自動化、線上打樣和創意自動化。透過利用智慧平台了解您的需求，有效管理您的品牌聲譽和形象，確保品牌資產管理。 該軟體還提供與其他工具和應用程式的廣泛集成，以實現無縫體驗。 其用戶包括創意營運專家、行銷主管、首席行銷長、品牌經理和設計師。其針對特定產業的解決方案針對釀酒廠、直接面向消費者的服務提供者以及食品和飲料產業等。 Artwork Flow 的用例包括簡化創意營運、管理標籤設計軟體、自動...
Canto
canto.com
作為數位資產管理 (DAM) 的領導者，Canto 是市場上最簡單但功能最強大的 DAM 平台。 Canto 允許組織集中、組織和共享資產。借助 AI 視覺搜索，您可以使用自然語言立即發現內容，而無需僅依賴元資料。 Canto 擁有 30 多年的經驗，能夠幫助品牌從其內容中提取更多價值、最大化投資回報率並加快上市時間。
PageProof
pageproof.com
PageProof 是一個易於使用但功能強大的線上校對平台，使工作的審查和批准變得毫不費力。它們透過智慧工具、範本和自動化加速審批，簡化創意工作流程，消除不必要的會議和電子郵件，從而幫助企業行銷團隊取得成功，使團隊能夠專注於大規模交付優質創意內容。 智慧工具包括為任何規模的團隊集中收集的工作回饋、與內部和外部利害關係人的無縫協作、自動化工作流程、範本、使用 PageProof Intelligence™ 對校樣進行智慧標記，以及確保一切像素完美的工具。 PageProof 提供與所有您喜愛的設計、通訊和專案管理工具的本機集成，例如 Adobe、Canva、monday.com、Asan...
Punchlist
usepunchlist.com
Punchlist 是 Marketwake 旗下的公司，它是一個位於您的創意項目之上的評論層，讓您能夠解釋您需要從客戶和團隊成員處獲得的回饋。 行銷機構、創意團隊、設計工作室和其他公司很難有效地獲得工作回饋。來回的電子郵件、令人困惑的 Slack 線程和無休止的會議意味著更長的工作時間、延遲的項目和更大的壓力。 在 Punchlist，我們直接為您提供工作回饋的視覺化記錄。無需安裝 - 您所要做的就是共用一個 URL，然後您就可以繼續專注於您最擅長的事情：實際的創意工作。 無論是即時網站、圖像、PDF 或產品模型，Punchlist 都是減少摩擦和改善協作的最佳標記工具。 它們使獲得...
Atarim
atarim.io
Atarim：用於無縫回饋和批准的視覺協作 使用 Atarim 消除回饋瓶頸並簡化您的設計工作流程，該視覺協作平台徹底改變了回饋的提供和接收方式。 Atarim 直覺的點擊評論功能可讓您直接在網頁上提供回饋，消除歧義並確保每個人都在同一頁上。 主要特點： * 直覺的點擊評論：只需點擊一下即可直接在網頁上提供回饋，無需冗長的電子郵件鏈。 * 自動註解和螢幕截圖：透過自動擷取的螢幕截圖和註解獲得回饋的精確上下文。 * 集中回饋平台：跨團隊、部門甚至地點完美協作回饋，促進無縫溝通。 * 即時通知：透過即時通知了解情況並參與其中，加速專案完成並推動成果。 好處： * 減少回饋週期高達 50%：簡...
Re4m
re4m.io
Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
Approval Studio
approval.studio
Approval Studio 是一款線上打樣軟體，可讓您簡化工作流程並實現快速有效的藝術品審批流程。 Approval 的工作室功能和集成為創意機構、工作室、部門和從事藝術品審批工作的個人提供了完美的工作流程。借助其校對工具、比較模式和實用的儀表板，您可以提高審批流程的速度和效率。無需註冊即可批准或拒絕外部用戶的藝術品的能力和直覺的介面將使每個客戶的體驗更加積極。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近消費者服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
Ziflow
ziflow.com
Ziflow 是企業級協作校對平台，可同步大規模創造優質內容所需的人員、流程和節奏。 Ziflow 幫助團隊專注於最重要的事情：更順暢的工作流程、更少的摩擦以及在創建和分享精彩內容時獲得更多樂趣。 受到全球品牌和機構的信賴，例如 Showtime、McCann Worldgroup、AWS、Weber、Specialized 和 Dupont。使用 Ziflow 讓您的內容流動。
Pics.io
pics.io
Pics.io 是一款一體化數位資產管理軟體，可協助企業管理其媒體資產庫。 Pics.io 是所有媒體文件的集中中心，提供對數位資訊的受控存取、自動化行銷工作流程和進度追蹤。您可以將 Pics.io 儲存用於您的媒體資產庫。或者，您可以開始在 Google Drive 或 Amazon S3 雲端儲存上管理數位資產。您將如何從Pics.io 中受益？可搜尋您的無限儲存空間和其他功能 • 根據效率、成本和您的需求，決定選擇哪種 AI 模型來進行自動關鍵字標記。為您的文件建立由 AI 支援的資產描述。 • 控制數位圖書館內的團隊活動，獲取文件更改通知，提供反饋並向所需資產添加註釋，在一處跟踪相關通...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay 是針對代理商、行銷人員、設計師和企業主的即時存取多品牌數位資產管理平台。從桌面應用程式到 Chrome 擴充程序，BrandBay 可協助您組織、儲存和存取所有品牌的圖像、影片、檔案、連結、字體、顏色、註釋等。 BrandBay 的簡化使用者介面、共享選項和可共享的品牌套件功能使平台非常獨特，並且易於與您的團隊一起利用。建立集合和群組以按照您想要的方式組織您的品牌資產。然後將它們呈現給您的客戶和團隊，作為日常風格指南。儲存和託管您的圖像和視頻，甚至使用簡單的程式碼將它們嵌入您的網站。單獨共享資產、在集合中共享資產或透過自訂權限共享整個品牌。立即免費試用 BrandBay，開始...
Admation
admation.com
Admation 是一款綜合性行銷專案管理軟體，旨在簡化和提高創意專案和工作流程的效率。 Admation 提供了一套涵蓋行銷專案管理、工作流程管理、線上打樣、行銷合規性、行銷資源管理和數位資產管理的強大功能，旨在解決管理創意專案的多方面挑戰。 廣告的主要特色： * 行銷專案管理：Admation 提供輕鬆規劃、執行和監控行銷專案的工具，促進團隊成員之間的無縫協作。其專案管理功能可讓使用者設定時間表、分配資源並即時追蹤專案進度。 * 工作流程管理：透過Admation，管理工作流程變得簡單，使團隊能夠自動執行重複性任務，設定審批路徑，並確保專案順利推進，不會出現不必要的延誤。其工作流程管理工...
Mox by Esko
moxsoftware.com
對於成長中的品牌或大公司內的小團隊，Mox 可以幫助您創建將您的品牌與消費者聯繫起來的內容和包裝。 Mox 是一種基於雲端的產品內容和包裝解決方案，它將 3 種工具合而為一：專案管理、數位打樣和數位資產管理。 Mox 由 Esko 創建，Esko 是一家全球軟體和硬體解決方案提供商，旨在加速包裝商品的上市進程。憑藉 Esko 在頂級消費產品公司及其生態系統方面的經驗，Mox 為各種規模的公司提供最佳實踐軟體，以提高生產力、降低成本並節省包裝和內容創建過程中的時間。
Loftware is
crosscap.com
Loftware 是全球最大的基於雲端的企業標籤和藝術品管理供應商，為各種規模的公司提供端到端標籤解決方案平台。 Loftware 在美國、英國、德國、斯洛維尼亞、中國和新加坡設有辦事處，業務遍及全球，在解決標籤挑戰方面擁有超過 35 年的專業知識。我們幫助公司提高準確性、可追溯性和合規性，同時提高標籤的品質、速度和效率。作為全球領先的企業標籤和藝術品管理以及臨床試驗標籤和內容管理提供商，Loftware 能夠實現供應鏈敏捷性、支援不斷變化的法規並優化各行業的業務運營。其中包括汽車、化學品、消費品、電子、食品和飲料、製造業、醫療器材、製藥、零售和服裝。
Aproove
aproove.com
透過 Aproove，您可以建立、自動化和監控業務流程，以便您的團隊可以專注於讓您獲利的高價值工作！ Aproove 的業務流程管理和工作流程自動化工具結合在一起，提供了強大的協作平台以及我們獨特的線上打樣功能。 Aproove Work Management 的獨特之處在於我們做事的方式。對細節的關注以及處理一些最具挑戰性和最複雜的用例使我們能夠為行銷專業人員提供高度可配置的系統，該系統可適應任何業務垂直或場景。 歐萊雅、松下、絲芙蘭、阿瑪尼、AAA 保險、克羅格、陽獅和 PureRed 等全球品牌、組織和機構都信賴 Aproove！
ProofJump
proofjump.com
ProofJump 是一個為行銷人員量身定制的電子郵件校對平台。它簡化了審核流程，最大限度地減少了來回次數，並且無需改變現有工作流程即可輕鬆整合。 Envato、Adobe、Wolfram 和 Joann 等品牌相信 ProofJump 能夠以最小的摩擦提供高效、清晰的回饋。
GoProof
goproof.net
GoProof 透過在您的內部和外部團隊以及客戶或利害關係人之間提供完整的創意協作，簡化了所有創意專案的製作和管理。 GoProof 的核心是一個強大的線上打樣系統，可無縫整合到 Adobe Creative Cloud 產品套件以及 monday.com 和 Asana 等領先的專案管理工具中，使您的創意操作更上一層樓。它還包括資產管理功能、創意專案和工作追蹤以及透過專案聊天和訊息傳遞進行的創意協作。