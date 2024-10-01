替代項 - CELUM

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Punchlist 是 Marketwake 旗下的公司，它是一個位於您的創意項目之上的評論層，讓您能夠解釋您需要從客戶和團隊成員處獲得的回饋。 行銷機構、創意團隊、設計工作室和其他公司很難有效地獲得工作回饋。來回的電子郵件、令人困惑的 Slack 線程和無休止的會議意味著更長的工作時間、延遲的項目和更大的壓力。 在 Punchlist，我們直接為您提供工作回饋的視覺化記錄。無需安裝 - 您所要做的就是共用一個 URL，然後您就可以繼續專注於您最擅長的事情：實際的創意工作。 無論是即時網站、圖像、PDF 或產品模型，Punchlist 都是減少摩擦和改善協作的最佳標記工具。 它們使獲得...