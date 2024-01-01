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Cardata 是一個完全管理的車輛報銷平台。我們的服務和軟體工具可幫助公司擺脫過時的汽車計劃並轉向優化的免稅替代方案，從而節省 30% 以上的成本。我們成立於 1999 年，為員工使用私人車輛工作的公司提供一套報銷軟體、合規計畫和商業智慧工具。計劃包括固定和可變利率報銷 (FAVR)、免稅汽車津貼 (TFCA) 和每英里美分 (CPM)。由Cardata行動應用程式、Cardata雲端入口網站、保險驗證和直接支付支援。它是如何運作的？ 1) 設計：與 Cardata 專家合作，設計最適合您需求的客製化且符合 IRS 要求的車輛計畫。 2) 捕獲：司機利用 Cardata Mobile 應用程式輕鬆追蹤他們的商務旅行，而經理則利用 Cardata Cloud 提供可靠的報告。 3) 付款：您的司機將獲得免稅報銷，直接存入他們的銀行帳戶。 Cardata 與財富 500 強公司和成長型組織合作，其員工可能會使用自己的私家車進行持續的工作相關駕駛。
目錄:
Business
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