替代項 - Candidate.ly
Hirect
hirect.in
創辦人、團隊領導和招募經理的直接招募應用程式。 Hirect 簡化了招募流程。直接與人工智慧演算法配對的經過驗證的候選人聊天，確保簡單、快速、有效的招聘體驗。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly 用於臨時人員配置。 Zoho Workerly 的員工排班軟體使機構能夠管理其客戶和臨時資料庫、根據客戶要求安排工作、產生時間表並發送發票，所有這些都在一個介面中進行。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一個申請人追蹤系統。 Recruit CRM 在 60 多個國家/地區使用，具有強大的功能，如簡歷解析器、行動應用程式、API 整合、電子郵件用戶端和數百個免費招聘板。
JobAdder
jobadder.com
**ATS 軟體** 專為招聘機構和內部團隊打造 - 所有職位、候選人、溝通和任務均透過 JobAdders 用戶友好型、可自訂的儀表板進行簡化。 JobAdder 是一個完全基於雲端的系統，為現代用戶提供了完全的靈活性，可以透過任何行動裝置隨時隨地進行招募。 JobAdders 多元化的職缺發布功能可讓招募人員將職缺廣告發佈到 200 多個職缺委員會和社群媒體平台。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款現代化、快速、功能齊全的申請人追蹤、招募 CRM 和人才關係管理解決方案，專為保留獵人頭機構、獵人頭公司和專業企業招募人員而建置。 Crelate 提供繁忙的招募人員所需的所有功能，例如 Outlook 用戶端整合、電子郵件追蹤、靈活的工作流程、候選人入口網站、行動存取、客戶提交等；以及他們期望的入職、培訓和服務，我們以合理的價格提供一切。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一個由人工智慧驅動的一體化客戶關係管理、申請人追蹤系統和人力資源管理平台。 Oorwin 憑藉其銷售、招聘和人力資源的綜合方法為人力資源業務帶來了驚人的成長。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow 是一款整合了現代候選人追蹤軟體和招募 CRM 的軟體。 Recruiterflow 內建了諸如用於一鍵式採購的 chrome 擴充功能、自動電子郵件序列、招募板整合和協作等功能，可協助您端到端地追蹤招募流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速發展的公司以及來自 YCombinator 和 500startups 的新創公司使用 Recruiterflow 來尋找優秀人才並簡化其招聘流程。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
100Hires
100hires.com
使用者友善的申請人追蹤系統：免費方案、Gmail 和日曆整合。更快吸引、面試和聘用最優秀的候選人。被新創公司、中小企業以及西門子和麥格納等大公司使用。建立您的簡歷資料庫：簡歷解析器、csv 匯入、重複檢測器。發送大量電子郵件活動。安排並進行面試，並對面試官進行回饋提醒。看板可視化您的招募管道。 Chrome 擴充功能可從 Linkedin、Github 等匯入候選人。
CATS
catsone.com
CATS 幫助來自世界各地的數千家公司滿足其招募需求。從個人招聘商店到財富 500 強企業，我們的客戶依靠我們來幫助他們成長。
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM 是一款支援人工智慧 (AI) 的一體化招募軟體，適用於人才招募公司和招募專業人員。其最具成本效益的基於雲端的人才獲取和客戶關係管理 (CRM) 平台可協助人力資源公司和企業招募人員優化招募流程並使招募變得輕鬆。主要功能包括：職位發布、職業入口網站、客戶入口網站、申請人入口網站、申請人採購篩選和選擇、時間和費用管理、社群媒體整合分析、工作板整合、電子郵件整合和外掛程式。 Chrome 擴充功能和 CRM 功能可在整個招募生命週期中與客戶和候選人進行溝通，包括管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、報告、通知系統等。所有這一切都附帶免費的入職、培訓和支援。免費試用！
WorkBright
workbright.com
WorkBright 消除了阻礙招募的瓶頸，因此您可以讓新員工的工作速度提高 8 倍，而不會影響安全性或準確性。有效的入職培訓可以增強團隊實力、培養持久的聯繫並培養員工的幸福感。開始使用終極人力資源員工入職軟體。用於加速招募的入職軟體：𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 使用 WorkBright 的簡化流程在 5 分鐘內完成 I-9 表格。他們用戶友好的工作流程和先進的地理定位技術創建了一種 100% 合規無錯誤的方式來物理完成 I-9 遠端驗證。 𝗛𝗥 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮 透過永不減慢員工的工作。使用我們的頂級員工入職軟體，複雜而繁瑣的文書...
RemoteMore
remotemore.com
在我們的市場上，您可以輕鬆快速地找到熟練的開發人員。
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder 可以立即將公司與經過審查的無程式碼開發人員和設計師進行配對。您在雲端平台上支付一筆固定月費即可完成所有開發任務，以實現任何業務流程或軟體開發的自動化。每個工作日您都會取得進展。頂尖公司聘請 Zerocoder 來完成他們最重要的專案。
Betterleap
betterleap.com
Betterleap 是一個人工智慧驅動的對外招聘平台，可以無縫連接參與招聘過程的每個人。從內部招聘人員和招聘經理到招聘公司、承包商和風險投資公司，每個人都可以在 Betterleap 上進行聯繫，以尋找、吸引和轉換空缺職位的候選人。透過一個工作空間來處理所有外展活動，招募人員可以做出數據驅動的決策，了解如何最好地優化時間並提高招募效率。借助Betterleap，招聘人員可以： - 在LinkedIn 和LinkedIn Recruiter 上尋找候選人並立即找到他們的電子郵件地址- 向候選人發送自動電子郵件序列並自動跟進- 將候選人數據與其ATS 同步- 獲取候選人洞察- 與客戶協作Bett...
StaffingSoft
staffingsoft.com
招募人員和人力資源專業人員的招募軟體。 StaffingSoft 是一個企業範圍內的申請人追蹤系統，提供全套工具，可有效整合和簡化全球候選人、員工和外部供應商的人才招募、留任和管理。您將有機會與我們建立長期合作夥伴關係，以促進您的生產力和成長。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。
hireEZ
hireez.com
hideEZ 是一個屢獲殊榮的端到端對外招募平台，它集中了大大小小的招募團隊的所有招募工作，使對外招募變得容易。跨 8 億多個開放網路設定檔和 45 個以上平台體驗快速、簡單的 AI 採購。使用範本、序列、追蹤和日曆安排自動化並建立個人化招募活動。透過我們的人才資料雲，透過近乎零的管理和安全的資料中心來集中、刷新和重新發現先前孤立的數據，從而實現招募品質。欲了解更多信息，請訪問hireez.com。
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit 是一種基於雲端的人工智慧招募技術，旨在解決人才中介機構、招聘公司、獵人頭公司和內部人力資源部門面臨的獨特挑戰。 iSmartRecruit 在全球 70 多個國家/地區開展業務，支援 14 種語言（包括主要歐洲語言），在輕鬆部署和用戶友好的自動化方面表現出色。它有效地管理從候選人搜尋到入職的整個招募工作流程。 2024年，我們的ATS、招募CRM和獵人頭軟體榮獲知名軟體評測平台的多項獎項，彰顯了我們致力於提供卓越的招募解決方案。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申請人追蹤系統 (ATS)。輕鬆管理履歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招募團隊協作，並產生有關您的招募工作的報告 - 所有這些都只需一個解決方案。 Hire 協助公司實現從發布職位到選擇理想候選人的端到端招募流程自動化。管理每一份履歷。履歷流入 Hire 並被解析為格式一致的候選人資料。與招募團隊合作。招募經理和麵試官可以直接從電子郵件和日曆中提供候選人回饋並接受面試請求。衡量您的招募成功：在 Trakstar Insights 中產生包含基準測試的報告，幫助您識別招募流程中的瓶頸以及您與類似同業群體的比較情況。產品說明 Hire 是 T...
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招募軟體將強大的申請人追蹤 (ATS) 和客戶關係 (CRM) 功能結合到一個招募解決方案中，旨在簡化招募和招募團隊的招募流程，起價為每月 67.15 美元/用戶。 Top Echelon 自動化許多申請人追蹤功能，例如簡歷解析、電子郵件解析、批量簡歷上傳、自訂欄位、自訂工作流程、匯入/匯出電子表格、重複檢查、記錄合併、標記、全文搜尋、半徑搜尋和可選的候選人門戶。為了協助管理招募流程，Top Echelon 提供了CRM 功能，可在整個招募生命週期中與候選人進行溝通，包括自訂管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、活動規劃器、電子郵件範本、自訂活動、報告、通知系...
WurkNow
wurknow.com
WurkNow 是下一代人員配備和勞動力管理平台，為企業提供選擇的權力。他們可以利用我們完全整合的端到端平台，或透過WurkNow 的模組化選項為其當前的技術堆疊添加火箭燃料：市場（人才採購和匯集）、人員配置（人才入職、參與和部署）、人力資源（合規性） 、角色和文件）、計時（人才調度、勞動力和合規管理）、通用（作業訂單和計時管理）和工資單（工資和帳單）。
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap 是一款專為人力資源公司量身打造的尖端軟體平台，旨在簡化複雜的人力資源營運並提高組織效率。這一一體化解決方案管理人員配置流程的各個方面，從工作流程管理和候選人提交到客戶交互，所有這些都在一個直觀的介面中進行。 CrewSnap 的主要功能透過集中式工作流程管理簡化人員配置操作，消除雜亂的電子表格和低效率的通訊。它還包括一個由人工智慧驅動的自動履歷品牌工具，可確保候選人提交的一致性和效率。此外，定製品牌的客戶提交入口網站透過簡化審核和決策過程來增強客戶互動。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit 是一款由人工智慧驅動的申請人追蹤系統 (ATS) 和招募軟體，旨在簡化中小型企業和企業的招募流程。 該系統使招募人員能夠有效地找到、聘用和聘用最優秀的人才。 TalentRecruit 提供 24x7 虛擬招募助理 ERIKA 等功能，它採用機器學習演算法，根據候選人資料分析尋找最匹配的候選人。 它還包括多通路採購，有助於發現最優秀的人才，以及有效的預先篩選和評估功能，以實現高效的招募流程。 值得注意的是，TalentRecruit 的 ATS 軟體使用人工智慧建立強大的候選人搜尋平台，該平台支援職業網站、工作委員會連接和員工推薦等元素。 招聘經理入口網站提...