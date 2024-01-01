Campus Reform

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Campus Reform 是領導力學院的一個項目，是美國領先的大學新聞網站。作為國家高等教育體系的保守派監督機構，校園改革揭露了國家大學校園中的自由主義偏見和濫用。我們的專業記者團隊與學生運動家和學生記者合作，通報校園管理人員、教師和學生的行為和不當行為。

網站： campusreform.org

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