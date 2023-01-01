替代項 - CallTrackingMetrics
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Writecream
writecream.com
A.I 為冷電子郵件和內容創作提供動力。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai 會記錄您的通話，在您講話時進行轉錄，並產生簡潔的可搜尋會議記錄。適用於 Zoom、Google Meet、Webex 和許多其他平台。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一種 URL 縮短工具，其中包含您共享的每個連結中的重定向像素。創建強大的品牌鏈接，點擊次數增加高達 34%。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Clari
clari.com
B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Outplay
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3 倍於您的銷售會議，而不是您的預算 Outplay 的銷售參與平台擁有提高銷售團隊效率所需的一切 - 多通路外展、外向銷售自動化、潛在客戶追蹤、潛在客戶採購市場、會議安排程序等等。 現在就開始實現你的目標，而不是下個季度。
Triple Whale
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Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
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虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
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getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
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rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
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永遠不會錯過部隊的收入訊號。直接從 Slack 和 Microsoft Teams 輕鬆更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免費開始使用。
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享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
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從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
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People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
Balto
balto.ai
由人工智慧提供支援的排名第一的聯絡中心即時指導平台。幫助客服人員在每次通話中說出正確的話。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先進工具組使銷售人員能夠瞄準最適合的潛在客戶、培養優質潛在客戶並在 LinkedIn Sales Navigator 上預訂更多會議。
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，無需資料倉儲即可揭開黑暗管道。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
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增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
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企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
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jiminny.com
最大化您團隊的收入。透過對話智慧釋放您的銷售團隊增加收入的潛力。
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Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
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歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
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向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
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冷冰冰的電子郵件會引發溫暖的商務對話。 使用根據您的需求量身定制的工具自動發送電子郵件和跟進。
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