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Buzops 不僅僅是一個健身房管理系統。我們是一個團結的團隊，其使命是為健身房業主提供幫助，並成為提高健身業務效率和成長的忠實合作夥伴。 2009 年，麥可創立了一家私人培訓公司，業務範圍迅速擴大到 300 萬美元，分佈在五個地點。在遇到現有健身房管理軟體的營運挑戰時，Michael 與他的軟體工程師朋友合作，為他的業務需求創建了個人化解決方案。隨著他的企業不斷發展，在10 年的時間裡增加了3 個精品健身房和90 多個個人訓練地點，這相當於每月管理10,000 次訓練課程，最初的軟體逐漸發展成為一個全面的管理工具。它經過精心改進，可以有效管理複雜的操作，確保支付處理和會話管理的準確性。經過多年的內部使用和不斷改進，Buzops Inc 於 2023 年正式創建並推出，作為一個強大、用戶友好的健身房管理系統，準備以其創新功能和卓越運營來改變健身行業。 Buzops 擁護三大核心品牌定位：以解決方案為中心、用戶友好和前瞻性。我們創建客製化解決方案來解決健身房所有者面臨的獨特營運挑戰，從而提高業務效率。我們致力於以解決方案為中心，這意味著我們不斷發展和調整我們的產品，確保它們能夠響應健身產業不斷變化的需求和挑戰。我們的用戶友善平台可確保輕鬆導航、簡化任務管理並優化用戶體驗。我們優先考慮消除在員工培訓上花費的繁瑣時間，使健身房所有者和員工能夠節省時間，輕鬆管理任務並更多地關注他們的核心健身產品。同時，我們的前瞻性方法使您的健身房保持領先地位，並與先進的功能和創新相結合，確保您企業的未來。我們不斷推出新功能和工具，不僅可以應對當前的挑戰，還可以主動設想和滿足未來的需求。與 Buzops 合作使健身房所有者能夠從簡化的營運、輕鬆的管理以及不斷發展的健身產業中的明確競爭優勢中受益。以下是更新後的功能列表，重點關注每個功能為健身房所有者帶來的好處 1. 會員管理：簡化會員管理，確保詳細資訊始終更新且準確。 2.支付處理：輕鬆管理一次性支付和定期計費，確保無縫的財務流程。 3. 退款和退貨管理：有效處理退款和退貨，維護財務記錄的完整性。 4. 個人訓練和團體服務管理：輕鬆組織和監督個人訓練課程和團體服務。 5. 員工管理：輕鬆管理員工行程和付款，簡化薪資流程。 6. 會員入口網站：使會員能夠管理自己的個人資料、購買服務並即時存取設施。 7. 全面的業務報告：直接從業務儀表板存取詳細的、可下載的報告，以做出明智的決策。 8. 每日鷹眼報告：直接在您的收件匣中接收重要的日常業務見解。 9.可自訂的電子郵件通知：根據您的喜好為會員和員工客製化自動電子郵件通知。 10. 員工權限：透過客製化的員工權限自信地委派任務，確保您的健身房在您不在時順利運作。 11. 即將推出的 POS 系統：透過整合 POS 系統簡化購買流程，讓會員能夠快速輕鬆地進行交易。 12. 即將推出的行動應用程式：與會員保持聯繫，提高參與度、潛在客戶開發和對服務的需求。 13. 24/7 門禁控制：透過與會員管理結合的整合式門禁控制來增強安全性和靈活性。 14. CRM整合：Buzops與Pipedrive無縫集成，可增加更多CRM工具，確保同步營運生態系統。 Buzops 中的每項功能都是我們平台的原生功能，無縫整合以提供統一、強大的使用者體驗，而無需任何隱藏成本或意外費用。我們致力於透明度、包容性和巨大價值，確保每個用戶都能完全、不受限制地存取我們的全套功能，包括所有新增功能，而無需額外付費。沒有長期合約或限制性承諾—您可以自由選擇最適合您業務的方式。請注意，我們目前的定價是介紹性報價。隨著我們增強的行動應用程式和銷售點 (POS) 系統的發布，我們預計會進行價格調整。然而，我們提供了一個千載難逢的機會。在年底前確保您與 Buzops 的合作夥伴關係，我們將終身享受介紹性定價，讓您能夠以無與倫比的價值不間斷地訪問我們不斷發展、功能豐富的平台。抓住這個機會，鎖定您的終生健身率，並利用 Buzops 提供的全面、創新的解決方案將健身房管理提升到新的高度。透過我們的軟體和我們的團隊釋放您健身房的全部潛力：立即安排您的免費演示！讓我們一起親身了解如何幫助您的健身業務提高效率並取得成功。
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