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Business Generator AI是一款基於人工智慧的工具，透過回答一系列與業務各個方面相關的問題，例如目標客戶、收入模式、技術、行業、投資、競爭、專業水平、環境影響，幫助用戶產生商業想法和監理合規性。 該工具為用戶提供了每個類別中的一系列選項可供選擇，並根據他們的輸入產生客製化的商業想法。來源，例如訂閱、廣告、佣金、產品或服務銷售、免費增值或基於使用情況。 技術選項包括人工智慧、區塊鏈、物聯網、虛擬實境、地理定位、擴增實境、大數據、數位產品、市場、機器學習、機器人或 3D 列印。 、教育、金融、醫療保健、製造業、房地產、運輸、零售、食品、娛樂、家庭或環境。 該工具還考慮了所選市場或行業的競爭水平、所需的初始投資、專業水平、環境影響和監管合規性。人工智慧的幫助下產生商業想法技術，使其成為企業家、新創公司創辦人或任何尋求探索新商機的人的寶貴工具。

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