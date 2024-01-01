Bushel Farm（以前稱為 FarmLogs）為農民提供了農場營運和財務績效的基本情況和全局視圖。與多個電子表格或雜亂的筆記本不同，蒲舍爾農場組織並集中了一系列農場記錄- 田野地圖、降雨量和衛星圖像、偵察記錄、設備、活動和投入、穀物銷售和庫存、土地協議、工作訂單等。 該工具強大的自動化功能可將農場記錄轉化為有價值的見解，農民可以利用這些見解自行規劃和決策，或與穀物買家、農藝師、銀行家、保險提供者和其他值得信賴的農場合作夥伴分享。見解包括： 生產成本；行銷定位；糧食銷售的盈利能力；以及農場、作物和田地層面的損益。 與 John Deere® Operations Center 和 Climate FieldView® 的整合減輕了農民手動輸入的負擔，允許無縫導入現場活動和輸入資料。農民還可以透過電子方式而不是手動方式共享蒲舍爾農場的田間邊界形狀文件和田間活動記錄，以實現可持續發展計劃。 Bushel 的資料權限控制內建於平台中，以確保資料隱私，並且只有在獲得 Bushel Farm 使用者正確授權的情況下才能共用。

網站： bushelfarm.com

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