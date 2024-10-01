替代項 - Built In
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一個現任和前任員工匿名評論公司的網站。 Glassdoor 還允許用戶匿名提交和查看工資，以及在其平台上搜尋和申請工作。 2018年，該公司被日本公司Recruit Holdings以12億美元收購。該公司總部位於加州米爾谷，在芝加哥、倫敦和聖保羅等世界各地城市設有辦公室。
Naukiri
naukri.com
與 20,000 多家雇主建立聯繫。申請印度第一就業網站上頂級公司、行業和地點的數百萬個就業機會。線上申請。今天發布履歷。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美國雇主評為第一名*，它簡化了申請人跟踪，讓您輕鬆管理、篩選和評價候選人。儀表板可讓您查看個人資料、履歷、求職信等。您甚至可以整合自己的申請人追蹤系統，以便您的團隊可以使用他們知道的系統來無縫發布職位。 *基於 Trustpilot 對擁有超過 1,000 則評論的招聘網站的評級。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 應用程式在旅途中隨時掌握招募動態。當候選人回覆您的訊息後，立即回覆他們。搜尋 LinkedIn 超過 6.45 億會員的整個網絡，並聯繫適合您空缺職位的人員 — 一切都可以透過您的手機完成。當您離開辦公桌時，可以從上次停下的地方繼續工作或處理快速任務，例如查看候選人資料或組織管道。
Monster
monster.com
Monster 是您工作和職業機會的來源。搜尋工作，閱讀 Monster 工作專家的職業建議，並尋找僱用和招聘建議。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招募與求職服務。申請越南的 10 個工作。每天都會增加新的職缺。只需幾秒鐘即可完成設定並在幾分鐘內開始與雇主聊天！
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免費、簡單的求職應用程序，可用於尋找兼職工作和全職工作、使工作申請更容易、獲得出色的職業建議等等。非常適合學生、青少年或任何需要彈性工作時間的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因為我們只提供小時工，所以它讓您的求職變得更容易。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10...
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
Otta
otta.com
僅根據您的喜好進行配對。只有最令人興奮、創新和快速發展的公司。 奧塔幫助您找到那份工作。是您的完美搭配。立即發現您在令人興奮的新創公司中的最佳推薦。
Dice
dice.com
AI 求職信產生就在這裡！以最有效的方式增強您的應用程式並突出您的技能。 Dice 技術職業應用程式：找到您夢想的技術機會，快速受聘，並發展您的技術職業生涯......一切都在旅途中！
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生產或銷售電腦「軟體即服務」(Saas) 的企業。它包括用於雇主品牌的職業網站編輯系統、用於採購（人員）（也稱為招聘）的插件、就業網站整合、電子郵件和日曆同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公開推出後的 4 個月內吸引了全球 1000 多家中小企業 (SME) 和招聘機構。
InfoJobs
infojobs.net
進來尋找最適合您的工作。進入西班牙領先的工作機會入口網站。資訊工作，永遠更好。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
CareerBuilder
careerbuilder.com
直覺的申請人追蹤系統可協助您簡化招募流程並吸引優質候選人。
Talent.com
talent.com
透過 Talent.com 更快找到合適的人才。適合您企業的企業招募解決方案。對您的候選人搜尋平台抱有更多期待。尋找合格候選人的客製化策略以及更多觸手可及的資訊。透過我們基於活動的數位招募方法來滿足您的招募需求。透過 Talent.com 更明智地招募。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款現代化、快速、功能齊全的申請人追蹤、招募 CRM 和人才關係管理解決方案，專為保留獵人頭機構、獵人頭公司和專業企業招募人員而建置。 Crelate 提供繁忙的招募人員所需的所有功能，例如 Outlook 用戶端整合、電子郵件追蹤、靈活的工作流程、候選人入口網站、行動存取、客戶提交等；以及他們期望的入職、培訓和服務，我們以合理的價格提供一切。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
talent.io
talent.io
Talent.io 是技術人才找到自己喜歡的工作以及公司建立優秀技術團隊的最簡單方法。我們的精選平台擁有一個由 10 萬名合格技術專業人士和歐洲 7,000 家公司組成的社群。我們支持長期和自由職業、現場和遠距工作，並已幫助 6,000 多名候選人找到了他們應得的工作。