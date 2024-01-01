替代項 - BuildUX

Parative

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Parative 專注於將可操作的產品使用和客戶行為洞察交給最需要的員工（第一線收入和保留團隊），而不需要資料團隊、CDP 或資料倉儲的支援。 Parative 旨在幫助團隊回答三個問題： * 我們如何確定哪些客戶行為是轉換、保留和擴展的主要指標？ * 我們如何即時監控客戶群中的這些關鍵行為，以評估每位客戶對這些結果的準備？ * 當我們看到這些關鍵行為發生（或沒有發生）時，我們應該向哪位員工發出警報，以及我們希望在我們使用的另一個工具中自動執行哪些操作？ 簡而言之，Parative 的客戶行為平台可以識別客戶的產品使用情況何時表明客戶已做好轉換、流失或擴張的準備。最好的是，不需要 Para...