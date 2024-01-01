替代項 - BuildShip

Koxy AI

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Koxy AI 是一個無程式碼平台，用於建立人工智慧驅動的無伺服器後端，無需程式碼和零配置。透過Koxy AI，您可以獲得由全球35 個邊緣地區提供服務的基於雲端的無伺服器後端、具有無限儲存空間的Koxy 資料庫（基於JSON）、拖放式API 建構器以及超過80K 個AI 模型，為您的應用程式提供支援API。