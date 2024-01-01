替代項 - Builder.ai

Shopney

shopney.co

Shopney 是 Shopify 和 Shopify Plus 品牌的最佳行動應用程式建立器。透過其簡單的拖放設計編輯器，您可以將 Shopify 商店轉換為 iOS 和 Android 行動應用程式。它具有獨特的功能，例如主題選項和應用程式內聊天。因此，您可以確保您的行動應用程式符合品牌並推動更多銷售。 Shopney 與流行的 Shopify 應用程式集成，將您網站的整個電子商務功能引入您的行動應用程式。