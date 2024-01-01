替代項 - BuildBee
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad 是一款免費且易於使用的應用程序，適用於 3D 設計、電子產品和編碼。
Onshape
onshape.com
登入/登入 Onshape - 全球數千家公司使用的現代 CAD 系統。
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint 是 3D 列印機的快速 Web 介面。
SelfCAD
selfcad.com
問題：專業級 3D 軟體很難學習，而入門級軟體則滯後且有限。而且它們都需要多個程式才能完成 3D 列印工作。此解決方案 SelfCAD 提供專業級功能，易於學習、快速，且不需要任何其他程式即可完成 3D 列印工作。 SelfCAD 正在為 3D CAD 行業做同樣的事情，就像 Wix 為網頁設計行業和 Canva 為圖形設計行業所做的那樣。目標市場 中級 3D 建模用戶、B2C 和 B2B2C 創辦人 Aaron Breuer- 創辦人兼總裁 George Weinberger 首席執行官
Jiga
jiga.io
將您的供應商與您組織的通訊堆疊同步。自動執行詢價、採購訂單和訂單狀態追蹤。
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供對模擬和數據分析技術以及可擴展 HPC 和雲端資源的動態、協作訪問，所有這些都集中在一個地方。
Fictiv
fictiv.com
Fictiv 是一款用於客製化製造的作業系統，可讓機械零件的採購和供應變得更快、更輕鬆、更有效率。我們的智慧系統在一流營運人才的支持下，在全球範圍內精心策劃了一個由經過嚴格審查和管理的合作夥伴組成的網絡，以實現從報價到交付的快速、高品質的製造。迄今為止，Fictiv 已為早期公司和大型企業製造了超過 2000 萬個零件，幫助他們敏捷創新並更快地將產品推向市場。
Shapeways
shapeways.com
Shapeways 是領先的平台，透過使用 3D 列印進行設計、製造和銷售的服務重新定義產品創造。