替代項 - BuildBee

Fictiv

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Fictiv 是一款用於客製化製造的作業系統，可讓機械零件的採購和供應變得更快、更輕鬆、更有效率。我們的智慧系統在一流營運人才的支持下，在全球範圍內精心策劃了一個由經過嚴格審查和管理的合作夥伴組成的網絡，以實現從報價到交付的快速、高品質的製造。迄今為止，Fictiv 已為早期公司和大型企業製造了超過 2000 萬個零件，幫助他們敏捷創新並更快地將產品推向市場。