替代項 - BugBug
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Qase
qase.io
用於手動和自動測試的單一工作區。開發和品質保證團隊的測試管理系統有助於提高軟體測試工作。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
直接在瀏覽器中為您的網站或應用程式建立或記錄自動化測試。連續運行它們以捕獲錯誤和回歸。無需編碼。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和行動應用程式持續測試雲端。存取網頁瀏覽器、行動模擬器、模擬器和真實的行動裝置。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端對端測試工具。 結合機器人流程自動化、AI/ML 和自然語言編程，提供無與倫比的創作體驗，同時將測試維護減少到接近零。
Browserling
browserling.com
線上跨瀏覽器測試。
TestProject
testproject.io
所有人免費測試自動化。社區供電。 TestProject 是一個免費的端到端測試自動化平台，用於 Web、行動和 API 測試，由排名第一的測試自動化社群提供支援。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
UserZoom
userzoom.com
使用者體驗研究，做得對。透過 UserZoom 的使用者體驗洞察系統，您可以更深入、更快地挖掘，在整個產品開發生命週期中提供卓越的數位體驗。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台結合了無程式碼測試自動化和專業 QA，可協助您發布高品質的軟體。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代行動應用程式和跨瀏覽器測試雲 透過我們的下一代提供無與倫比的數位體驗 AI驅動的測試雲平台。確保在所有裝置和瀏覽器上提供卓越的使用者體驗。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款適用於高效能網站和應用程式的雲端混合負載測試解決方案。對網站進行負載測試以尋找瓶頸、提高穩定性並優化使用者體驗。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Userlytics
userlytics.com
利用我們最先進的用戶研究平台和超過 160 萬的全球小組來改善您的客戶和用戶體驗。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一從頭開始建立的無程式碼測試解決方案，不涉及任何腳本，可以有效地擴展測試自動化，並且不必在發布速度和產品品質之間進行選擇。
Reflect
reflect.run
極快的自動化測試。 Reflect 讓回歸測試易於建立且易於維護。高成長團隊使用 Reflect 來捕捉錯誤，而不會減慢開發速度。
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
Meticulous
meticulous.ai
透過重播用戶流量，自動擷取 Web 應用程式上的視覺回歸。開箱即用測試，無維護負擔。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是電子郵件測試軟體，可讓您擷取和測試電子郵件，協助您建立、測試和展示您的產品。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一個功能強大的開源測試自動化平台，開箱即用，只需幾分鐘即可為 Web 應用程式、行動應用程式和 API 建立測試。 Testsigma 的完整平台統一了傳統分散式測試堆疊的所有功能。 - 無需設置，直接在雲端註冊，或使用 docker 映像進行本地部署 - 用簡單的英語創建測試腳本或記錄用戶操作，自動轉換為可編輯步驟 - 在各種瀏覽器和雲端上直接運行無基礎設施測試設備-檢查執行後立即產生的逐步結果和詳細報告-AI 自動修復不穩定的元素和測試步驟，因此您無需維護它們-與Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他幾種工具的一鍵集成- 使用支持各種自動化操作和數...
Userback
userback.io
#1 視覺化使用者回饋平台 使用者回饋 [@#!#+$?%] 很難。這就是為什麼 20,000 多個軟體團隊選擇 Userback 來自動化、簡化和建立他們的回饋循環（從收集到關閉）。 - 透過上下文應用程式內視訊和螢幕截圖豐富回饋 - 優先考慮用戶真正需要的功能和修復 - 整合到現有的工作流程和專案平台中
Endtest
endtest.io
建置、維護和執行測試可能非常複雜且耗時。 Endtest 低程式碼平台允許團隊中的任何人為 Web 和行動應用程式建立高覆蓋率測試，而無需高級 QA 工程經驗。
Keysight
keysight.com
是德科技幫助創新者探索、設計並將改變世界的技術變成現實。 作為業界首屈一指的全球創新合作夥伴，是德科技以軟體為中心的解決方案為整個設計和開發環境的工程師提供服務，使他們能夠快速實現未來的突破並降低風險。 是德科技充分利用其作為全球領先的測試和測量提供者的優勢，如今幫助創新者透過快速解決設計、模擬和測試挑戰來突破工程界限，幫助創造最佳的產品體驗。 無論您是希望改善設計和開發流程、優化和保護網絡，還是利用人工智慧和數位孿生在6G、視音頻和電動車、物聯網或量子計算等技術方面取得領先地位，是德科技都可以加速整個領域的創新具有基於最準確測量的智慧見解的工作流程。我們融合了技術知識、測量科學專業知識和...
Witbe
witbe.net
Witbe 是體驗品質(QoE) 行業的領先創新，它提供了一種屢獲殊榮的方法來監控向任何設備（PC、智慧型手機、STB）上的任何互動式服務（電話、視訊、Web）用戶提供的QoE，以及透過任何網路（固定、移動、OTT）。自 2000 年成立以來，Witbe 不斷發展壯大，現已受到 50 個不同國家 300 多家客戶的信賴。廣播公司、營運商、內容提供者和應用程式開發人員都依靠 Witbe 機器人來確保完美的服務。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地設有辦事處，包括巴黎、紐約、聖荷西、丹佛、蒙特婁、倫敦和新加坡。
Autify
autify.com
Autify 是一個無程式碼測試自動化平台，可讓任何人執行自動化測試。它使用人工智慧 (AI) 來維護測試場景。