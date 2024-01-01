BugBug 是 QA、測試人員、開發人員和產品經理的低程式碼測試自動化解決方案。它為網站和 Web 應用程式提供端到端測試的完全自動化。該工具使用戶能夠自動化回歸測試並降低通常與 IT 基礎設施相關的成本。其直覺的記錄介面和簡單的 UI 允許用戶在 5 分鐘內創建自動化測試。免費增值計劃提供無限的本地測試運行和無限的用戶數量。 BugBug 提供了高級功能，供您在需要時使用 - 運行自訂 JavaScript、建立自訂變數、使用自動選擇器、智慧等待以及智慧型點擊和捲動等等。使用 BugBug 加快整個測試過程！

網站： bugbug.io

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