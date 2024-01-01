Broadvoice Cloud PBX
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Broadvoices 將強大的雲端PBX、UC 和協作功能與虛擬呼叫中心結合在一個屢獲殊榮的統一通訊即服務(UCaaS) 平台中，以實惠的價格提供企業級功能，從而簡化了中小型企業(SMB)的通信。該平台連接到 Broadvoice 的安全、冗餘網路和託管基礎設施，使中小型企業能夠隨時隨地透過任何設備安全地與客戶聯繫。 Broadvoice 名列德勤科技高成長 500 強和美國發展最快私人公司 500 強。
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