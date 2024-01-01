Broadcast 是一種由人工智慧驅動的工具，旨在協助會議管理。它旨在透過捕獲會議記錄、追蹤決策和自動化後續任務來簡化流程。 該工具有助於減少管理任務，使管理人員能夠專注於更有效地領導團隊。使用者稱讚該工具準確的會議摘要以及快速回顧先前會議的能力。 Broadcast 專為產品團隊設計，可與現有工作流程無縫整合。它旨在彌合會議和產品開發工具之間的差距。 此外，該工具還提供最佳實踐指導，根據您團隊的需求並根據會議類型（例如衝刺計劃、1:1 或回顧）量身定制。 為了節省時間，廣播會每週自動發送會議回顧。該工具使用人工智慧總結會議記錄，可以與團隊分享。此外，它只需單擊即可將操作項目與您的工具同步。 廣播還優先考慮透明度，在摘要中內建可解釋性，提供有關如何得出結論的見解。它集中了您的所有會議，方便訪問和審查。 可以存取會議記錄以及決策記錄。 它計劃於 2024 年獲得服務組織控制類型 2 認證，以驗證其對保護使用者資料的承諾。

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