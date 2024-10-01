替代項 - Brightpearl
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce（以前稱為 QuickBooks Time、TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，可讓您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
Deskera 是一個屢獲殊榮的整合平台，讓中小型企業能夠使用更少的工具更快地擴展規模。從便利商店到製造工廠，數十萬中小企業使用 Deskera 來管理會計、庫存、薪資、銷售和行銷自動化。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
ECOUNT ERP
ecount.com
自 1999 年以來，Ecount Inc. 持續提供市場上最實惠且可自訂的基於雲端的企業資源規劃 (ERP) 解決方案之一。透過提供完全整合、強大的資料管理系統，Ecount ERP 已幫助全球超過 20,000 家中小企業。 Ecount ERP 使用者受益於標準化程序，該程序已針對各種行業進行了最佳化，包括製造、分銷、服務型、批發、建築等。透過使用標準化且可擴展的 ERP 程序，使用者可以從功能創新和升級中受益，而無需支付額外費用。此外，無需購買昂貴的設備和伺服器來託管該程式 - 用戶可以隨時從 PC、平板電腦和智慧型手機存取 Ecount ERP。 使用 Ecount ERP 的企...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite 是一款專注於簡單、功能性和客製化的雲端業務管理軟體。完全掌控您的採購、銷售、庫存、財務和成本。在一個地方管理您的所有日常業務活動。非常適合所有類型的企業和零售業。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP 和 CRM 是一個現代軟體包，可協助管理您組織的活動（聯絡人、供應商、發票、訂單、庫存、議程...）。 它是一個開源軟體套件（用 PHP 編寫，並增強了 JavaScript），專為小型、中型或大型公司、基金會和自由工作者設計。 您可以根據其許可自由使用、研究、修改或分發它。 您可以將其用作獨立應用程式或用作 Web 應用程式以從 Internet 或 LAN 存取它。 Dolibarr 擁有一個隨時為您提供幫助的大型社區、免費論壇和首選合作夥伴，可在您需要時隨時提供商業支持
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。 Acumatica Cloud ERP 為中小型企業在數位經濟中蓬勃發展提供一流的功能。其工作流程涵蓋全套業務管理應用程序，並採用開放 API 構建，可與其他關鍵軟體快速整合。其基於使用的資源許可收費，而不是按用戶收費，其面向未來的平台可推動價值並提供靈活性、效率和遠端協作。
weclapp
weclapp.com
weclapp 是一家領先的基於雲端的 CRM 和 ERP 軟體供應商，專為中小型企業而設計。完全整合的系統可用於輕鬆管理您的所有客戶、項目、發票、訂單、文章、票據等。 weclapp 提供了一個很棒的使用者介面並且可以直觀地使用。使用它很簡單，一點也不複雜。一款軟體即可管理您的整個公司！
MYOB Australia
myob.com
無論您是剛起步，還是經營一家老牌企業，您都可以使用 MYOB 管理您的整個業務。 一個業務管理平台，包含您所有的關鍵工作流程——從財務和供應鏈到員工和專案管理——MYOB 可以為您節省時間和金錢。 無論您的業務發展方向如何，MYOB 都會適應您不斷變化的需求。同時提供您做出更好、更明智的決策所需的可見度和信心。 透過 MYOB 釋放您的業務潛力。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy 是一款基於雲端、價格實惠且用戶友好的自助式生產計劃軟體，適用於小型製造商（10-200 名員工）。 該軟體是一套包含生產計劃、CRM、採購、供應鏈管理和庫存控制模組的套件。該應用程式具有拖放調度程序，可協助專案經理為不同的作業指派資源。採購模組可讓公司透過組織每個採購週期和採購訂單來簡化採購流程。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。 該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免費、開源的整合企業資源規劃 (ERP) 軟體，由印度軟體公司 Frappe Technologies Pvt. 開發。它是使用基於 Python 的伺服器端框架 Frappe 建構在 MariaDB 資料庫系統上。 ERPNext 是製造商、經銷商和服務公司使用的通用 ERP 軟體。它包括會計、CRM、銷售、採購、網站、電子商務、銷售點、製造、倉庫、專案管理、庫存和服務等模組。此外，它還具有特定領域的模組，如學校、醫療保健、農業和非營利組織。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能與 Odoo（以前稱為 OpenERP）、Tryton 和 ...
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP 擁有超過 100 萬以上的滿意用戶、800 多個銷售和支援中心，在簡化 GST 適應過程方面一直是真正的領導者。 MARG ERP Ltd. 擁有專業知識，可為所有企業提供完美的客製化庫存和會計解決方案，以實現 GST 合規。 Marg ERP 是 GST 領域領先的軟體應用程式供應商，一直是幫助企業順利過渡到 GST 的關鍵參與者。我們提供庫存和會計軟體解決方案來優化業務並幫助他們完成商品及服務稅轉型之旅。 Marg 始終相信為不斷變化的商業環境增加價值和永續性，是服務中小企業和中小微型企業的關鍵參與者 Marg ERP 提供全面的薪資軟體“HRxpert”，該軟體...
Exact
exact.com
Exact 為中小型公司及其會計師開發雲端軟體。這些產品使財務和人力資源等領域的業務流程自動化，並為批發分銷、製造、專案和施工提供特定的 ERP 解決方案。這可以節省時間並提供見解。它使客戶能夠有效率地工作、做出明智的決策並持續發展。主要位於荷蘭、比利時和德國的超過 675,000 家公司已經依賴 Exacts 軟體。 Exact 於 1984 年在荷蘭代爾夫特成立，至今仍是我們的總部所在地。每天，都有 2,000 多名雄心勃勃的專業人士致力於創新。推動負責任的業務，尊重彼此、環境和社會是他的核心。
Striven
striven.com
您的業務處於最佳狀態。 Striven 是一款一體化業務管理軟體，提供您增加收入、高效工作和改善營運所需的一切。 Striven 是一個完整的軟體解決方案 - 我們將會計、銷售、專案、管理和報告所需的所有核心功能組合到一個簡單的系統中。簡化、統一、繁榮。有了 Striven，您將不再需要單獨且未連接的軟體應用程式。最後，您可以在任何地方、任何裝置上運行整個業務。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。 例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP...
ERPAG
erpag.com
ERPAG 是基於雲端的企業資源規劃 (ERP) 解決方案。它適用於各行業的中小企業，包括汽車、零售、教育、資訊科技等。主要功能包括銷售管理、採購、製造管理、會計和財務、庫存管理、報告和分析。 ERPAG 允許使用者管理業務流程，包括 B2B 客戶入口網站、銷售、訂購、接收和交付。其他功能包括服務管理、運輸管理、使用者存取管理、銷售點和條碼掃描。 ERPAG 提供 Google Mail、Google Calendar、Google Drive、Microsoft、Magento、WooCommerce、Shopify、QuickBooks、Square、Stripe 等的整合。它支援全球...
LOGIC ERP
logicerp.com
迄今為止，我們在為數千名客戶提供整合 ERP 軟體、零售和 POS 軟體方面擁有專業知識，幫助他們實現了業務目標。 LOGIC 開發的 ERP 解決方案以其靈活性和可擴展性為特點，有助於客戶未來的業務成長。專為特定需求和垂直行業而設計的經濟高效的解決方案，可協助大中型企業解決問題、審查業務績效並協助制定策略決策，以在市場中蓬勃發展。 我們的各種軟體是為企業的多元化分支和領域開發的。我們的產品組合不是通用的一刀切解決方案，而是包括行業特定、垂直行業和模組特定的 ERP 軟體應用程序，這些應用程式在一系列 LOGIC 解決方案下全面可用。該公司總部位於旁遮普邦莫哈利，在印度每個大都市都有自己的營...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan 是一款適用於任何企業的基於雲端的 ERP 軟體。它於 2018 年 11 月在印度新德里註冊成立。 Veepan 的服務包括： 1) 計費軟體 2）庫存管理 3）會計 4) 消費稅申報支持 5) 管理銷售和採購 6) 管理業務費用 7) 追蹤付款 8) 管理客戶和供應商 9）定制。 此外，Veepan也提供 1）數位行銷 2) 網站創建 3) 商業諮詢
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使製造商能夠連接、自動化、追蹤和分析其業務的各個方面（從車間到頂層），以推動業務轉型。 Plex 智慧製造平台建構於雲端，包括MES、ERP、供應鏈管理、工業物聯網和分析，用於連接人員、系統、機器和供應鏈，使他們能夠在不斷變化的環境中以精確、高效和敏捷的方式引領產業發展。
MYOB New Zealand
myob.com
無論您是剛起步，還是經營一家老牌企業，您都可以使用 MYOB 管理您的整個業務。 一個業務管理平台，包含您所有的關鍵工作流程——從財務和供應鏈到員工和專案管理——MYOB 可以為您節省時間和金錢。 無論您的業務發展方向如何，MYOB 都會適應您不斷變化的需求。同時提供您做出更好、更明智的決策所需的可見度和信心。 透過 MYOB 釋放您的業務潛力。
Daftra
daftra.com
Daftra 是第一個用於線上管理您的業務或公司的整合且安全的入口網站。 Daftra 雲端服務全天候運作，可確保 99.9% 的網路覆蓋率，因為我們的安全伺服器位於多個國家/地區並並行工作，以便盡快從任何位置或裝置存取您公司的安全資料。解決方案提供；一家從事企業管理業務和領先 SaaS 供應商超過 7 年的公司，為阿拉伯和國外市場建立了各種企業管理解決方案，總部位於美國和埃及。 根據 Izam 的整個經驗，Daftra 是阿拉伯市場中非常缺乏此類服務的完整、整合的業務管理解決方案。 無論您的業務性質如何，您都會發現 Daftra 功能齊全且可定制，可以滿足您的業務性質和行業需求，從簡單的發...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory 是一款專為中小型企業設計的基於雲端的庫存管理軟體。它允許用戶管理庫存、銷售、採購、供應商、客戶等。憑藉條碼掃描、訂單管理和多地點支援等功能，ZapInventory 旨在幫助企業簡化營運並提高整體效率。此外，它還提供即時見解和報告，幫助用戶做出數據驅動的決策。 ZapInventory也與各種電子商務平台和會計軟體集成，使其成為適合不同類型和規模企業的多功能解決方案。