替代項 - Bridgit

Raken

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雷肯是什麼？ Raken 的現場管理軟體可協助您即時收集準確的專案資料。從數位文件和生產追蹤到安全工具，您將獲得改進項目和降低成本所需的見解。不再有雜亂的文書工作。適用於 iOS 和 Android 的行動現場應用程式也使遠端協作變得容易。透過行動應用程序，現場工作人員可以隨時隨地輸入專案資料。他們甚至可以上傳帶有時間戳的照片、影片和筆記，以獲得更好的可見性。然後，所有這些數據都會自動上傳到辦公室的網路應用程式。將所有內容儲存在一處，您將擁有準確的記錄，以保護您的企業免受訴訟或風險。超過 5,000 家建築公司使用 Raken 將現場與辦公室連接起來。今天，讓每個人都能透過 Raken 更有效...