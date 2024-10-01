替代項 - Bridgit
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend 是領先的住宅建設專案管理軟體，深受住宅建築商、改建商和專業承包商信賴。自 2006 年以來，我們幫助承包商掌控專案並為其業務帶來效率、組織和無縫溝通。建築商可以在一個便利的平台上管理工作、銷售、財務、材料、客戶關係等，從而有時間承擔更多工作，而不會增加壓力。 100 多個國家/地區的超過 100 萬用戶選擇 Buildertrend 作為他們在整個建築過程中進行即時協作的首選平台。我們的軟體可協助建築專業人員完成更多項目，同時減少延誤、消除代價高昂的錯誤並提高客戶滿意度。 Buildertrend 還為每位客戶提供無限的培訓選項以及與其他有價值的軟體（如 QuickB...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus 是排名第一的一體式屋頂應用程序，自2013 年以來一直讓承包商成為英雄。溝通。
Procore
procore.com
Procore 建築軟體可管理您的建築專案、資源和財務（從規劃到收尾）。該平台將每個專案貢獻者與專為業主、總承包商和專業承包商的行業構建的解決方案連接起來。跨團隊溝通的能力透過建立單一事實來源使合作變得更加容易。這就是 Procore 讓您的團隊輕鬆獲得完成工作所需的所有資訊的方式。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz 是領先的家居改造和設計平台。 Houzz 擁有一個由數百萬招聘房主以及家居改造和設計專業人士組成的社區。 Houzz Pro 是一款一體化解決方案，使家居改造和設計專業人士能夠脫穎而出、贏得更多客戶並高效、盈利地管理他們的專案。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
現在：整個公司的起價為 49 美元/月，Contractor Foreman 是管理建築專案的最實惠的一體化解決方案。免費試用 + 100 天保固 快速輕鬆地建立估價、時間表、每日日誌、考勤卡（帶 GPS）、線上簽名、發票、提交、變更單、採購訂單、投標管理、客戶入口網站、安全主題等。與 QuickBooks、Zapier 等整合。沒有每個項目的費用。與其他系統相比可節省數千美元。在手機、平板電腦和電腦上使用它。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire 是一款一體化作業現場管理軟體，可將現場與辦公室連接起來——從工頭到專案經理以及中間的每個人。這可以在整個團隊內實現高效的即時資訊共享，從而顯著節省時間。由於簡化的規劃和溝通，每個 Fieldwire 用戶，無論是在現場還是在辦公室，每天都可以獲得最多一小時的時間來完成更有效率的任務。 Fieldwire 成立於 2013 年，並於 2021 年被喜利得收購，在喜利得提高全球承包商效率和生產力的策略努力中發揮關鍵作用。 Fieldwire 在全球超過2,000,000 個專案中使用，專注於現場工作人員圍繞三個核心用例的有效協作： - 存取和共享資訊（規劃和標記、RFI 和提交...
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot Systems Cloud 是建築公司的最佳整合管理系統- 使用單一用戶友好的無代碼軟體平台取代紙質表格、電子表格、Word 文件、PDF、靜態文件夾和笨重的應用程序，受到世界各地建築公司的信任和喜愛。透過 Dashpivot Systems Cloud，您可以簡化關鍵業務職能中的任何或所有流程和程序，包括安全管理、品質管理、資產管理、環境管理、商業和合約管理以及財務管理。該平台在這些關鍵業務功能中提供現成的系統和即時合規性，還提供數百個現成的一流應用程序，供您簡化各個流程。您無需購買多個應用程式並維護舊的手動系統，而是可以訂閱一個可以輕鬆處理任何或所有流程的數位平台。 D...
JobTread
jobtread.com
管理建築工作最明智的方法 組織起來，按時完成您的項目，並增加您的利潤。 JobTread 是端到端施工管理軟體，可協助您管理從銷售和估算到專案完成的所有業務流程。
Raken
rakenapp.com
雷肯是什麼？ Raken 的現場管理軟體可協助您即時收集準確的專案資料。從數位文件和生產追蹤到安全工具，您將獲得改進項目和降低成本所需的見解。不再有雜亂的文書工作。適用於 iOS 和 Android 的行動現場應用程式也使遠端協作變得容易。透過行動應用程序，現場工作人員可以隨時隨地輸入專案資料。他們甚至可以上傳帶有時間戳的照片、影片和筆記，以獲得更好的可見性。然後，所有這些數據都會自動上傳到辦公室的網路應用程式。將所有內容儲存在一處，您將擁有準確的記錄，以保護您的企業免受訴訟或風險。超過 5,000 家建築公司使用 Raken 將現場與辦公室連接起來。今天，讓每個人都能透過 Raken 更有效...
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager 是一家屢獲殊榮的專案管理軟體公司，正在改變企業完成工作的方式。我們的工作管理 SaaS 解決方案透過整個工作生命週期的專案規劃、工作流程管理、資源管理和時間追蹤工具，為全球成千上萬的客戶提供世界級的協作。 ProjectManager 夠簡單，任何人都可以使用，但又夠強大，可以讓管理者做出資料驅動的決策，也可以讓企業管理各種複雜程度的專案。 NASA、Avis 和華盛頓大學等組織依靠我們的軟體來管理他們的團隊、他們的項目，並共同做出令人驚嘆的事情。 ProjectManager 總部位於奧斯汀，在奧克蘭、西雅圖和全球其他大城市設有辦事處。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在組織內部創造健康的透明度，以便員工和組織蓬勃發展。 ChartHop 是一個動態的人員營運平台，它連接並視覺化人員數據，透過洞察、協調和行動為組織提供支援。 ChartHop 的人員營運平台為人力資源帶來了全新的方法，是人員資料的統一來源，也是日常計畫、流程和措施的主要行動點。從人員和財務主管到經理和員工，ChartHop 專為組織中的每個人而設計。 ChartHop 透過整個人力資源技術堆疊的強大集成，與數十個平台良好配合，並為 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服務。 ChartHop 由 Ian ...
Albiware
albiware.com
一個單一的系統來運作您的整個業務 使用 Albi 時感受自由。體驗效率的提升，完成更多的工作，獲得p
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild 建築專案管理軟體可提供即時可見性並可存取您所需的所有關鍵資訊。它專為施工主管、現場經理和領班而設計，使您能夠規劃專案、管理工作流程、保證品質以及共享和記錄一切。在雲端和您的網站上，LetsBuild 為您帶來全面的可見性、完全的控制和獨特的洞察力。
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop 是一款簡單、功能強大的工作管理和自動化軟體，適用於新能源項目，包括太陽能安裝、太陽能運維、太陽能專案管理和風電場維護。 Scoop 讓您的團隊能夠在行動裝置上透過可設定的業界最佳實踐應用程式範本達到最佳績效。
Fieldly
fieldly.com
Fieldly 是專為建築和安裝專業人士開發的數位專案工具。我們減少您的管理工作並幫助您完全掌控專案。
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces 是一個以建築公司為導向的專案管理平台。基於網路的平台提供了許多功能來支援和實現輕鬆的專案和任務管理、文件管理、財務管理、團隊協作和績效追蹤。 ManagePlaces 專為滿足建築行業的需求而量身定制，可協助企業集中、自動化和擴展其工作。
BrickControl
brickcontrol.com
用於管理建設專案的雲端運算軟體。適用於從小規模改造到大型建築工程和土木工程。
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana 是一個策略性員工管理平台，可協助成長型公司追蹤員工支出、協作制定招募計畫並即時預測員工流失情況。如今，大多數成長型公司都在互不關聯的電子表格中規劃和管理員工人數。這個過程依賴於數小時的會議、電子郵件、工作時間和手動電子表格更新，而這些從未反映即時資訊。這會導致成長效率低、無法實現業務目標以及超支。 TeamOhana 協助公司提高營運效率並準確預測其第一大支出：人員。該平台將來自 HRIS、ATS 和招聘計劃的數據整合為當前和未來員工人數的單一事實來源，而不是在電子表格中。 TeamOhana 客戶每月節省 30 多個小時，將預算差異減少到 1% 以下，並完全消除員工統計電...
Outbuild
outbuild.com
用於更有效地調度和規劃建設專案的 SaaS。唯一一個允許您在一個平台上建立和連接主計劃、前瞻計劃和每週計劃的平台，以改善現場規劃工作流程並按時、按預算交付專案。
Fonn
fonn.com
適合施工團隊的使用者友善的專案管理軟體。 完成工作。透過 Fonn Construction 提高效率並減少錯誤。 Fonn Construction是一款易於使用的現場工具，其成本比其他專案管理和現場工具低得多。我們幫助在問題成為問題之前解決問題，並幫助公司節省時間和金錢：承包商和分包商。
BuildPro
hyphensolutions.com
Hyphen Solution 的 BuildPro 是一款線上即時施工調度應用程序，提供協作和供應鏈管理。 BuildPro 使建築商及其供應商（行業）能夠溝通材料的交付和勞動力的時間表。
VisiLean
visilean.com
提高團隊協作和績效從未如此簡單。 VisiLean 在 Last Planner® 系統上開發，讓您可以與現場團隊合作制定切合實際的計劃。憑藉專用的 BIM 整合和行動應用程式支持，它為您提供即時視覺化和即時數據，以便您能夠掌控施工項目，從而節省時間和金錢。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio 是一款現代化、用戶友好的施工管理軟體，可幫助建築商和承包商保持井井有條並高效工作。該產品使您可以輕鬆地在一個地方追蹤專案財務、執行任務、管理文件以及與團隊、供應商和客戶協作。立即使用 Ressio 簡化您的流程、消除客戶的麻煩並提高您的利潤。
NextMinute
nextminute.com
NextMinute 是一款值得信賴的軟體，可供商人經營更好的業務。我們的產品提供易於使用的工作管理、時間表、估算和報價、發票，並與會計提供者 Xero 和 MYOB 整合。我們也與領先的建築供應商 PlaceMakers NZ 等人合作。 我們消除了管理和文書工作負擔，為小型企業提供了易於使用的無紙化解決方案。這是您的線上文件櫃，功能強大，隨時隨地可用，因此您可以讓團隊保持任務和工作的順利進行。您和您的團隊可以存取客戶詳細資訊、工作資訊、報價/估算、勞動力、時間表、材料成本、訂單、發票和所有其他重要的工作詳細資訊。稱我們為行政阿斯匹靈，我們消除痛苦。 NextMinute 是一種經濟高效...
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款適用於建築、工程和施工的即時問題追蹤軟體，專注於協作和 BIM 專案協調。 Revizto 使用 BIM 智能，並使其可供整個專案團隊立即存取和操作。
eSUB
esub.com
eSUB 是唯一為商業分包商建置的現場優先專案管理平台。 eSUB 標準化了專案管理程序，因此現場和辦公室的使用者可以輕鬆地將資料、現場事件、人工活動、材料成本、時間和勞動力資訊輸入到即時更新的完全可搜尋的資料庫中。我們的平台即服務是模組驅動的，專為您（貿易承包商）而設計，旨在提高營運效率、通訊和後台效率以及現場勞動生產率。
RedTeam
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