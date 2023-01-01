替代項 - Brandkit
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的行銷工具將幫助您保持專注、按時交付專案並使您的團隊感到高興。現在就組織起來吧。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 發布商和廣告商的管理控制台應用程式
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
ShareThis
sharethis.com
增加網路受眾的網站工具。創建有吸引力的客戶聯繫的數據解決方案。用於同意管理和 GDPR 合規性的隱私工具。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 讓專業人士和企業能夠透過其內容管理工具研究和發佈內容。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 將完成內容行銷所需的一切都集中在一處。多通路組織、建立和分發您的內容。
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Paper.li
paper.li
在幾分鐘內建立您的數位形象。我們每天都會為您帶來分享內容。以及一個始終新鮮的網站。
Storipress
storipress.com
終極內容建立和管理平台，可簡化您的編輯流程並適應您的受眾。憑藉本機看板和日曆視圖、網站建立器、增加收入的整合以及強大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能夠為受眾建立品牌。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 數位出版軟體結合了有效數位出版的所有五個關鍵點；創建、管理、分發、貨幣化和分析。無需編碼即可創建互動且引人入勝的內容，並將其分發到所有平台（平板電腦、行動裝置和桌面）。
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一體化數位平台創建、發布、分發、追蹤您的數位雜誌、目錄、小冊子、時事通訊並從中獲利。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
Waapiti
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探索快速輕鬆管理任何螢幕的理想平台。隨時隨地。沒錯，沒有任何限制。
Content Launch
contentlaunch.com
規劃和訂購精彩內容的最簡單方法 適合機構和中小企業的內容行銷平台 Content Launch 是一個經過簡化的內容發現和分發平台。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案使行銷人員能夠收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - 多合一創意與行銷平台。行銷團隊很難完成工作，更不用說擴大行銷力道了。在數位和社群媒體世界中講故事是一個充滿壓力和混亂的過程，涉及許多不同的人、需要管理的工具、需要解決的許多不同的問題，並且不要忘記繁瑣的協作。透過 10 倍更快的說故事速度轉變您的行銷策略。 Creatosaurus 可讓您在一個地方輕鬆策劃創意、設計圖形、編寫 AI 內容、編輯影片、安排貼文、搜尋主題標籤、製作文章、管理分析、產生報告、應用程式等。
Shareaholic
shareaholic.com
我們是一支全球團隊，致力於幫助品牌和發布商在每次網站訪問中吸引受眾。 Shareaholic 已經營十多年，熱愛我們所做的事情，並以取悅客戶為己任。我們的產品套件贏得了許多享有盛譽的全球獎項（包括來自 MIT 和 Mozilla 的獎項），並且我們在開發和支援企業規模和品質的軟體方面擁有豐富的經驗。我們知道這需要什麼——我們每天都生活和呼吸著這一點。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 為 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名科技品牌以及許多其他成長中的品牌提供強大、靈活且易於使用的通路行銷自動化平台。自 1999 年以來，StructuredWeb 將創新平台與經過驗證的上市策略和世界一流的服務相結合，提供更好的方法來加速通路驅動的需求產生、加強合作夥伴參與度並增加通路收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
MGID
mgid.com
我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一個深受頂級出版商信賴的人工智慧社交出版平台，可自動執行和優化社交媒體平台的內容共享。出版商使用 True Anthem 來增加網路流量、提高社交 KPI 並自動化社群媒體工作流程。 True Anthem 平台無縫地管理及時的突發新聞、最近發布的內容的再循環以及常青內容。該軟體支援高級報告和人工智慧驅動的分享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的連結）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 與 500 多家出版商合作，包括美聯社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/...
Supapass
supapass.com
圍繞播客建立內容業務所需的一切 創建世界一流的應用程式和網站來提升您的品牌、吸引受眾並讓您的客戶回頭客，將您的所有內容集中在一個地方，從而節省您的時間並增加您的銷售額
Scompler
scompler.com
Scompler 讓您可以定義內容策略的所有基本元素，從您自己的目標和為讀者帶來的利益，透過角色和購買者的旅程，到格式、媒體和管道。透過 Scompler，您可以透過策略主題規劃來組織所有內容，並透過單獨的工作流程（社群媒體、部落格文章、網站、郵件、小冊子等）在團隊中製作內容。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需...
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Kurtosys EU
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Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Connatix
connatix.com
Connatix 是下一代視訊技術公司，幫助發布商和廣告商向大規模受眾提供成功的視訊體驗。我們相信引人入勝的內容的力量，並致力於建立首個推向市場的視訊技術，並進行最佳化以提升效能。從強大的視訊格式到我們專有的廣告伺服器和交換，我們建立了旨在實現發布商和廣告商目標和諧的視訊解決方案。
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、測驗、調查和辯論等應用程序，以提高參與度和收入機會。
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo 是一種照片和影片行銷解決方案，可簡化和自動化客戶照片的分發，使旅遊和活動營運商能夠： - 透過照片記憶增強遊客體驗。 - 透過高品質的客戶社交貼文和線上評論鼓勵口碑行銷。 - 確定將為您的企業帶來新預訂的倡導者
Arena
arena.im
Arena 正在開發由第一方數據支援的下一代現場參與工具，以在各地建立值得信賴的現場觀眾。我們的解決方案 - 即時聊天、即時部落格、競技場角色）利用社交媒體中最受歡迎的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度參與。超過 20,000 名客戶相信 Arena 可以將他們的受眾聚集在網路、應用程式或現場活動（或三者兼有）上，與內容、社群和商業互動。
emlen
emlen.io
emlen 是排名第一的買家支援平台，旨在促進銷售內容的交流以及賣家和買家之間的協作。 emlen 以其獨特的數位銷售室技術專注於銷售和收入團隊，以提高買方主導時代的銷售速度。
GetSocial
getsocial.io
80% 的分享是透過複製貼上、訊息應用程式和電子郵件進行的。 GetSocial 透過為30 多個網路提供獨特的社交小部件組合來解決此問題，以增加您的自然社交流量、有關共享活動的詳細分析（包括暗社交）、自動發布工具以及革命性的URL 縮短器（可在發布後追蹤100% 的社交活動）第一次點擊。您再也不用懷疑流量來源了！ GetSocial 是內容和社群行銷人員的最佳解決方案。
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brojure.com
使用最直觀的視覺敘事軟體 Brojure 創建引人入勝的內容、提案、簡報等。 Brojures 範本設計和簡單的介面可讓您輕鬆為您的品牌和客戶創建、共享和追蹤迷人的視覺故事 - 無需設計師。
Cohley
cohley.com
Cohley 是一個軟體平台，可協助品牌擴展其內容策略（從 iPhone 影片到專業攝影再到文字評論），以提高其數位效能。在當今的行銷環境中，品牌比以往任何時候都需要更多的內容。在優化數位廣告、確保它們在電子郵件行銷活動中展示精彩內容、持續在社群管道上發佈內容和刷新網站內容之間，有很多事情需要跟上。 Cohley 的目標是繼續幫助世界上最好的品牌透過經過審查的第三方創作者產生所需的內容，使這些品牌能夠以極低的成本產生大量多樣化、可操作的內容。無論是創作者在iPhone 上拍攝的品牌照片或視頻，還是我們的攝影師網絡創作的更精美的高分辨率攝影作品，Cohley 都是內容引擎，可為營銷人員提供在數字...
UserEvidence
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UserEvidence 是一個客戶語音平台，可自動為 GTM 團隊進行社交證明，在幾分鐘內產生經過驗證的案例研究、推薦和統計資料。透過調查和第三方評論，UserEvidence 不斷捕獲整個客戶旅程中的回饋，並建立一個客戶故事庫來證明您的產品的價值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改變遊戲規則的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大規模創建真實的客戶故事。
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Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
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Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
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Zemanta 提供 Zemanta One，這是世界上第一個專為效能而建置的多通道需求方平台 (DSP)。
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