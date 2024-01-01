替代項 - Brandboom
Tidio
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立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。AfterShip 於 2014 年 5 月獲得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 萬美元 A 輪投資。
Debutify
debutify.com
用更少的時間、更少的精力獲得更多的評論。 Debutify Reviews 簡化了客戶評論的請求、收集和管理，因此您可以更快地獲得更多評論。
Elfsight
elfsight.com
無需編碼即可升級您的網站。 Elfsight 小工具可協助 1,000,000 多個網站所有者增加銷售額、吸引訪客、收集潛在客戶等。透過即用型解決方案節省您的時間和金錢，並更快地發展您的業務！ ⚡️
Extensiv
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Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一個電子商務平台，提供各種類別的廣泛產品。 Shoopy.in 憑藉用戶友好的介面和直覺的導航，為購物者提供便利、無縫的線上購物體驗。主要特點： 廣泛的產品範圍：Shoopy.in 提供多種產品選擇，包括電子產品、時尚產品、家居必需品、美容產品等。使用者友善的介面：該網站具有乾淨直覺的介面，使用戶可以輕鬆瀏覽、搜尋和購買商品。安全的結帳流程：Shoopy.in 確保安全的結帳流程，讓使用者放心、安心地購物。個人化推薦：平台根據使用者喜好和瀏覽記錄提供個人化的商品推薦，提升購物體驗。響應式設計：Shoopy.in 針對各種裝置進行了最佳化，包括桌上型電腦、平板電腦和智慧型手...
Replyco
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Replyco 是一個電子商務幫助台平台，可將所有客戶訊息集中到一個直覺的收件匣中。自動化任務、簡化工作流程並在短時間內提供卓越的客戶支援。
LegitScript
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自信地評估商家風險，以便您可以在導致罰款、損害您的聲譽或威脅公共安全之前採取行動。交易洗錢。線上賭博.討厭團體。非法銷售藥品。不道德的商人試圖逃脫的懲罰是無限的，他們的犯罪創造力也是無窮無盡的。僅靠演算法的解決方案根本無法跟上。這就是為什麼收單機構、支付服務提供者和 ISO 轉向 LegitScript 的原因。我們將大數據、先進技術和密集、專業的人工分析相結合，以揭示商家活動，以便您可以自信地評估商家風險並在導致罰款之前採取行動。為什麼選擇 LegitScript？ + 降低風險：在不同的支付機制中，領先有問題的商家－無論是低風險產業或受監管的高風險產業。 + 獲得人類洞察力：不要依賴可能會...
Memberful
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透過會員資格將您的熱情貨幣化。 獨立創作者、出版商、教育工作者、播客等的一流會員軟體。
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SEO 友善的超快速網站寄存，適合從網路專家到初學者的每個人。只需 3 步即可成為您的。
OpenWidget
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OpenWidget 是一個免費的網站小部件插件，可讓您透過使用開箱即用的基本工具來提高客戶參與度並建立一致的客戶旅程： - 聯絡卡，讓您的客戶可以選擇給您留言直接發送到您的電子郵件； - 常見問題解答模組，為他們提供所有常見問題的即時答案； - 顯示您所有最新優惠或熱門商品的產品卡。上述所有功能都是免費提供的，透過人工智慧增強的產品入門和配置，您可以節省通常花在配置電子商務軟體上的時間和精力。然後，您可以利用這些時間專注於改善客戶服務並完成更多銷售。
Syncware
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用於同步多通路消費產品品牌的訂單、出貨和庫存的自動化軟體
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的資料分析和洞察工具。透過提供有關熱門產品、才華橫溢的影響者、熱門短視頻、優質直播、市場研究、競爭分析的信息，我們可以幫助TikTok 商店賣家/品牌/創作者/附屬機構做出更好的數據驅動決策，以增加其銷售額和收入，並提高日常營運的效率。
Malomo
gomalomo.com
透過每次出貨打造您的品牌。品牌訂單追蹤可吸引回頭客、減少 WISMO 門票並為您提供承運商見解。
Aframark
aframark.com
我們是 Aframark，一個基於雲端的平台，用於在網站上收集和顯示產品問題和答案。我們是唯一一家即時聯合問答並允許用戶生成的內容提高銷售轉換率的解決方案提供者。為您的客戶讓您的客戶能夠輕鬆地從零售商和其他購買者那裡獲得答案，甚至可以發布他們自己的新問題。產品問題的組合池可以加快獲得適當答案的速度。這可以幫助您的客戶更快做出購買決定，這意味著您的銷售額會增加！為了您的社區，共同成長，成就偉大事業！我們的軟體為您的社群創造了一個協作環境，讓大家可以一起工作和成長。您、您的關聯零售商和您的客戶都可以從合併的答案池中受益。我們的平台即時同步所有內容 - 因此任何人都無需停機來更新任何內容。
Spoki
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Spoki 是一個對話平台，利用 WhatsApp 作為溝通管道，為企業提供與電子商務、行銷工具、CRM、ERP 和客製化軟體整合的解決方案。 Spoki 利用即時和對話式訊息的力量，將銷售策略提升到更高的水平，在整個客戶旅程中陪伴用戶：行銷、銷售、客戶支援。作為對話式行銷的先驅，我們的目標是徹底改變企業與客戶溝通的方式，利用WhatsApp 等創新管道，確保企業獲得更好的KPI 和績效。直接的個人聯繫最終客戶。
Namogoo
namogoo.com
Namogoo 是世界上第一個數位旅程連續性平台，使 1000 多個全球領先品牌能夠為其客戶提供不可阻擋的旅程。 Namogoo 的平台透過即時消除客戶旅程中的障礙和猶豫，並提供保持客戶旅程步入正軌所需的內容，塑造適合每位購物者的客戶旅程 - 掃清購買路徑並減少旅程放棄。
Content Status
contentstatus.com
內容狀態為品牌、零售商和代理商提供全自動、按需的產品頁面內容狀態和品質可見度。憑藉 50 個預先建立的電子商務連接，公司可以透過可擴展的方式立即了解其產品頁面是否是即時、完整、準確並針對所有線上產品進行了最佳化。我們的「貨架份額」功能還允許您運行無限的關鍵字搜尋並查看即時的數位貨架結果，以了解您的產品以及競爭對手的排名。
Richpanel
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該平台結合了人工智慧和人類的優點，可以更快地回應、管理所有管道並擴展您的客戶服務。
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自動廢棄購物車恢復、簡訊和電子郵件行銷 + 具有出色分析功能的彈出視窗。
VOC.ai
voc.ai
用於客戶心聲和產品研究的人工智慧工具 VocAI 讓產品研究和產品定義變得快速、輕鬆。 VocAI 收集並分析數以千計的亞馬遜客戶評論，讓您能夠深入了解購物者喜歡什麼、不喜歡什麼以及希望有所不同。
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Blutag 是一種交鑰匙 SaaS 解決方案，使零售公司能夠透過幾個簡單的步驟向客戶提供語音應用程序，而無需進行編碼。 Blutag 為您的商店提供基於語音的體驗。讓您的客戶滿意並提高客戶參與度。
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biznessmaker 是適合您公司的一體化解決方案。銷售：我們讓您可以輕鬆銷售軟體或數位下載，例如電子書、視訊效果和音樂。訂閱：SaaS 訂閱計費平台，協助訂閱業務成功。計費和發票：管理和開立發票。在線支付您的發票。 biznessmaker 還有一個整合的 pdf 設計器來建立您自己的發票佈局。預訂系統：透過簡單的預訂系統，您可以立即出租您的產品。 CRM：了解您的客戶，在一個軟體和一個地方管理您的客戶 - 商業創造者。時間追蹤：讓您的員工追蹤他們的時間，並根據記錄的時間條目為您的客戶建立發票。
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在 Chosify，我們幫助電子商務品牌實現最佳的客戶體驗。我們幫助他們解決客戶在必須從一堆類似產品中進行選擇時所面臨的困難決策。 Chosify 透過引導式銷售解決方案將問題與產品連結起來，並在精心設計的客戶旅程中根據答案和客戶需求提供最佳建議。 Chosify 是一種簡單的 SAAS 解決方案，行銷團隊可以使用它來更輕鬆地選擇困難的產品。在多個網路商店實施我們的流程後，我們實現了超過 30% 的轉換率成長。透過我們的工具，我們讓消費者的生活變得更輕鬆，減輕他們需要做出的選擇，同時也讓困難的選擇更省時。 Chosify 是一家總部位於荷蘭的新創公司，成立於 2022 年初。
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即時向客戶發送短信，將購物車轉化為銷售。 LiveRecover 幫助電子商務商店透過簡訊恢復廢棄的購物車。有很多 Shopify 應用程式承諾幫助您恢復廢棄的購物車。您需要支付月費才能使用這些應用程序，他們將開始向您的客戶發送電子郵件。
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Amz 線上套利是為希望探索亞馬遜線上套利業務模式的亞馬遜賣家提供的一站式商店。我們的免費軟體向賣家提供每日獲利產品列表
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