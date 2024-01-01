替代項 - BrandBay

Showcase Workshop

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Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看什麼以及查看了多長時間。透過針對客戶真正感...