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BrainStation 是數位技能培訓和勞動力轉型領域的全球領導者。 BrainStation 聘請了來自世界上最具創新性和數位化先進公司的講師，包括 Google、Facebook、Shopify、Amazon 和 Nike。這些行業專家幫助設計和交付我們的內容，截至 2020 年，BrainStation 已在我們的核心學科培訓了超過 100,000 名專業人士和世界上一些最大的公司；數據、設計、網頁開發、產品和行銷。 BrainStation 讓學生在 100 個國家透過講師指導的線上培訓體驗進行學習，並在紐約、倫敦、邁阿密、多倫多和溫哥華設有實體辦公室和校園，提供優質的現場培訓。

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