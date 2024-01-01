Botly 是一款專為在 OnlyFans 平台上使用而設計的人工智慧聊天機器人。它旨在透過提供有趣、輕浮且友善的對話式人工智慧解決方案來增強用戶體驗。 該工具提供 7 天免費試用期，並具有 Chrome 擴充程序，可輕鬆與 OnlyFans 整合。 Botly 會閱讀並分析先前的對話，以獲取上下文並優化其回應。 它提供不同的聊天階段，包括 Small Talk、Sexting 和 Sales Push，讓使用者無縫切換對話方式。該工具簡化了按次付費銷售的流程，為用戶提供了三鍵點擊體驗。 借助 Botly，用戶只需一鍵點擊即可個性化聊天並發送訊息。人工智慧會記住過去的對話，確保訊息的一致性和吸引力。 它可以回憶起特定的細節，例如粉絲寵物的名字，讓使用者感到被記住和重視。 Botly 還提供團隊合作功能，允許透過單一帳戶加入多個設定檔。 此功能可在建立者帳戶之間快速切換，而無需額外登入。為了確保安全，Botly 提供專用的聊天登錄，並為新員工或現有員工提供支援。 該工具透過提高聊天品質和粉絲互動來幫助用戶增加收入。 Botly 提供按月和按年計費選項，使用者可以開始 7 天免費試用。 它與 OnlyFans 集成，並提供擴展儀表板以方便存取。該工具還提供語言支援和私人 Telegram 群組，以提供額外的支援和交流機會。

網站： getbotly.com

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