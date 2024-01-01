Botika 是一家致力於開發複雜的對話式人工智慧技術的公司。它主要以其 GPT（生成式預訓練變壓器）聊天機器人而聞名。 該技術是 Botika 聊天機器人系統的卓越融合，該系統使用基於規則的技術和 NLP 意圖分類以及 GPT。這種組合產生了一個超級聊天機器人，有可能為客戶服務帶來重大變化。 該系統可以24/7理解並回應客戶需求，提供增強的個人化和更​​人性化的互動。 Botika 的應用程式提供了一個可以使用現代通訊管道透過文字和語音進行互動的人工智慧助手，為包括醫療保健、運輸和保險在內的各個行業帶來了先進的對話式人工智慧。 此外，它還提供了可自訂聊天機器人解決方案的介面，以滿足企業需求。此專有技術基於 OpenAI 的 GPT，該系統致力於生成智慧和類人文本，從而改變與技術的互動。

網站： botika.online

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